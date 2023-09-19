Как правильно посадить лук, чтобы он взошел весной

Посадка лука на зиму имеет свои преимущества. Ведь это позволяет получить урожай в более короткие сроки, чем во время посадки весной.

Также плюсом озимого лука является устойчивость к морозам. Он пускает корни еще до холодов, может впитывать зимнюю влагу. А весной можно ожидать хорошего урожая. Как правильно посадить лук на зиму – подскажет 24 Канал.

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Как правильно сажать зимний лук

Лук зимних сортов принято сажать к началу стабильных заморозков. Ориентировочно – за месяц до них. Если в течение нескольких дней температура составляет +5, можно начинать. Время в основном приходится на октябрь-ноябрь, зависит от погодных условий.

При этом луковицы должны характерно пахнуть, но не быть влажными или с плесенью. А кожура должна тесно прилегать к посадочному материалу. Что касается внешнего вида, луковички должны быть ровными и без пятен.

Для того чтобы земля была плодородной, нужно использовать органические и минеральные удобрения. А в день посадки специалисты советуют посыпать по грядке пеплом.

по грядке пеплом. Сам участок должен быть защищен от сквозняков и достаточно солнечным.

Лук стоит сажать на месте кукурузы, свеклы, горчицы, гороха, фасоли, помидоров, огурцов и зерновых, за исключением овса.

Лук зимних сортов вносят в ямки где-то на 5 сантиметров с расстоянием между лунками в 15-20 сантиметров. Посадочный материал должен быть сухим и замачивать его не следует.

Поливать лук после посадки не нужно. Когда начинаются морозы, огородники советуют замульчировать грядку сухими листьями, веточками от елки или сосны. Если же зима достаточно тёплая, тогда можно покрыть участок пленкой или агроволокном по мульче.