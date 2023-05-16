Большие и сладкие качаны обеспечены: как сажать кукурузу

Попробовать летом сладким початком кукурузы – приятное удовольствие. Чтобы собирать большой урожай, нужно учесть разные факторы. В частности, как правильно сажать кукурузу.

Коли городники саджають кукурудзу, кожен хоче збирати потім великі та соковиті качани. Це можливо, якщо знати певні особливості її вирощування. Як правильно садити кукурудзу –підкаже 24 Канал .

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Як садити кукурудзу

Ось кілька кроків, які допоможуть вам правильно садити кукурудзу.

Правильна ділянка має велике значення у садку кукурудзи. Їй необхідне сонячне місце з живильним ґрунтом. Тому слід обирати відкрите місце, де буде достатньо світла та тепла.

Земля має бути добре дренованим. Видаліть усі бур'яни та інші рослини з грядки. Важливо, щоб там не було жодних рослин, які можуть конкурувати із кукурудзою за поживні речовини. Також добре підготуйте землю за допомогою органічних добрив чи компосту.

Вибір сорту . Існує багато різних сортів кукурудзи, що відрізняються періодом вегетації, розміром, смаком та іншими характеристиками. Потрібно вибрати той, який відповідає вашим потребам та кліматичним умовам.

​Посадка

кукурудзи розсадою / Фото Kvitka.info