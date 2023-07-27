Нет ничего сложного: как сажать голубику летом

27 июля 2023, 10:07
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Голубика – долголетняя ягода, которая может давать плоды и 30 лет. Ее преимущество – в большом количестве витаминов и минералов.

В регионах с прохладным климатом специалисты советуют сажать низкорослую голубику, а там, где теплая погода – лучше садовую ягоду. Заранее выбирайте здоровые саженцы с развитой корневой системой. Как сажать голубику летом – расскажет 24 Канал.

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Как сажать голубику летом

Голубику вполне разрешено сажать в летний сезон. Это даже хорошо, поскольку в теплую пору, саженцы ягоды могут лучше укорениться на участке. За лето они часто развиваются настолько, что вероятность подмерзания зимой низкая.

  • Для голубики нужно солнечное место и хорошо дренированная, плодородная почва. Можно добавить компост или перегной для улучшения его структуры.
  • Голубике нравится исключительно кислая почва. Для этого можно смешать торф с песком или сосновой корой. Да, земля станет кислее.
  • Перед посадкой хорошо увлажните почву. Летом поливы нужно проводить чаще из-за быстрого испарения влаги.
  • Голубика – куст, который нуждается в поддержке. Итак, установите опоры для молодых растений, чтобы им помочь.

Как правильно сажать кусты

Раскопайте ямку глубиной и шириной примерно вдвое больше, чем корень саженца. На дно можно выстелить сосновую кору. Установите саженец в ямку, так чтобы корни были равны с поверхностью грунта.


Посадка голубики / Фото Kvitka.info

  • Прикройте корни саженца грунтом, легонько уплотняя его, чтобы не было пропуска воздуха.
  • После посадки обильно поливайте саженец. Особенно в первые недели после посадки, когда корни должны прижиться.

Распределите слой мульчи вокруг куста. Это поможет удерживать влагу, также меньше будут расти сорняки. Это может быть перегной, опилки, хвоя, ореховая скорлупа.

Автор: Вікторія Козар