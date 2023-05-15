Как сажать баклажаны в открытую почву: полезные советы для удачного урожая
15 мая 2023, 16:30Читати новину українською
Выращивать баклажаны – дело не из легких, если не знать всех особенностей процесса. Они чувствительны к недостатку полезных веществ и перепаду температур. Нужно знать, как правильно сажать баклажаны в открытую почву.
Баклажаны – достаточно теплолюбивые растения, которым требуются особые условия для успешного роста и развития. Важно – не допускать резкого перепада температур и нехватки питательных веществ. 24 Канал подскажет, как сажать баклажаны в открытую почву.
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Как сажать баклажаны в открытую почву
Усадка баклажанов в открытую почву включает некоторые специальные шаги.
- В частности, выбор места. Выберите солнечное место для посадки баклажанов. Они нуждаются по крайней мере в 6-8 часов солнечного света ежедневно. Почва должна быть хорошо дренированной, плодородной и богатой органическими веществами. На этом участке не должно быть сквозняков и ветров. Температура должна быть регулярно не менее +15.
- Подготовка рассады играет немаловажную роль в выращивании баклажанов. Если вы растите рассаду баклажанов, то это лучше делать за 6-8 недель до запланированной даты высадки. Семена баклажанов можно посадить в контейнеры или торфяные горшки, обеспечивая им достаточную влажность и тепло для роста.
Рассада баклажанов / Фото Сам себе агроном
- Баклажаны хорошо растут на земле, подкормленной органикой, которую вносят при перекапывании. Можно использовать навоз или перегной в пропорции полведра на один квадратный метр. Чтобы снизить кислотность почвы, нужно использовать 2 столовые ложки доломитовой муки на 1 квадратный метр.
- До пересадки рассады баклажанов в открытый грунт, нужно закалять растения. Приблизительно за неделю до пересадки нужно ставить рассаду в более холодное место, например, на балкон. Пересадку лучше делать вечером или в пасмурную погоду, когда нет сильного солнца. Да, молодые растения смогут быстрее адаптироваться к новым условиям.
- Высадка рассады. Копаем отверстия в грунте глубиной 10-15 сантиметров и расстоянием между растениями около 60 сантиметров. Извлеките растения из горшка и убедитесь, что корни не повреждены и окуните их в отверстия. Засыпьте грунтом до уровня верхних листьев рассады.
- Полив. Обеспечьте баклажанам достаточное количество влаги. После первого полива следует снизить его частоту, но если нет долго осадков, то надо это делать регулярно. Подливаем баклажаны только под корень.