Получите крупные и сочные плоды: как сажать хурму весной
19 мая 2023, 11:35Читати новину українською
Хурма – это сочный и спелый фрукт, который лучше растет на деревьях в теплых климатических условиях с умеренными зимами и влажными летами. Хурму можно посадить весной у себя в саду.
Сочный и любимый фрукт многих – хурма растет на деревьях. Ей нужны особые условия, чтобы были плоды. 24 Канал подскажет, как сажать хурму весной.
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Как сажать хурму весной
Саженцы хурмы можно успешно посадить весной, когда земля размораживается и климат становится благоприятным для роста растений. Вот шаги, которые вы можете сделать при посадке весной хурмы.
- Уделите внимание качеству саженца хурмы. Выбирайте здоровые саженцы с сильной корневой системой. Убедитесь, что на стебле и ветвях нет повреждений.
- Сделайте яму с достаточной шириной и глубиной для помещения корневой системы саженца. Яма должна быть примерно вдвое больше, чем объем корней саженца.
Яма под хурму / Фото tdazovcable.kiyv
- Подготовка почвы имеет значение при посадке хурмы. Сделайте хороший дренаж для грунта, добавляя песок или перегной в яму перед посадкой. Важно, чтобы почва была плодородной и хорошо удерживала влагу.
- Разместите саженец в яме, распрямив его корневую систему. Покройте корни грунтом, оставляя верхнюю часть саженца над уровнем земли. Саженец можно привить, чтобы размножить хурму.
- Расположите саженец хурмы в центре отверстия. Заполните отверстие грунтом, слегка уплотняя его, но не сильно.
- Для поддержки саженца можно установить опорный колышек. Его фиксируют лентой или бечевкой.
- Щедро полейте землю. На один саженец нужно 20-30 литров воды.