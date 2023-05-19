Получите крупные и сочные плоды: как сажать хурму весной

Хурма – это сочный и спелый фрукт, который лучше растет на деревьях в теплых климатических условиях с умеренными зимами и влажными летами. Хурму можно посадить весной у себя в саду.

Сочный и любимый фрукт многих – хурма растет на деревьях. Ей нужны особые условия, чтобы были плоды. 24 Канал подскажет, как сажать хурму весной.

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Как сажать хурму весной

Саженцы хурмы можно успешно посадить весной, когда земля размораживается и климат становится благоприятным для роста растений. Вот шаги, которые вы можете сделать при посадке весной хурмы.

Уделите внимание качеству саженца хурмы. Выбирайте здоровые саженцы с сильной корневой системой. Убедитесь, что на стебле и ветвях нет повреждений.

с сильной корневой системой. Убедитесь, что на стебле и ветвях нет повреждений. Сделайте яму с достаточной шириной и глубиной для помещения корневой системы саженца. Яма должна быть примерно вдвое больше, чем объем корней саженца.



Яма под хурму / Фото tdazovcable.kiyv

Подготовка почвы имеет значение при посадке хурмы. Сделайте хороший дренаж для грунта, добавляя песок или перегной в яму перед посадкой. Важно, чтобы почва была плодородной и хорошо удерживала влагу.

имеет значение при посадке хурмы. Сделайте хороший дренаж для грунта, добавляя песок или перегной в яму перед посадкой. Важно, чтобы почва была плодородной и хорошо удерживала влагу. Разместите саженец в яме, распрямив его корневую систему. Покройте корни грунтом, оставляя верхнюю часть саженца над уровнем земли. Саженец можно привить, чтобы размножить хурму.



Саженец хурмы / Фото Фермер