Будут стоять в разы дольше: как правильно подрезать розы дома

Розы – любимые цветы миллионов женщин по всему миру. Чтобы они радовали глаз не одну неделю, нужно правильно ухаживать за растениями после приобретения.

Чтобы вы могли самостоятельно ухаживать за розами, мы подобрали несколько важных советов, которые точно придут на помощь.

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Как подготовить цветы к обрезке

В первую очередь для правильного хранения цветов дома, нужно подготовить букет. Розам обязательно нужно делать холодные ванны – такая процедура может дать "жизнь" даже уже увядшему и истощенному растению. Предварительно нужно оборвать листья и шипы на уровне воды – это позволит избежать процесса гниения.

Кончики каждого стебля розы надрезаем наискось острым секатором или ножницами. Важно делать это под проточной водой, чтобы на срез не попал воздух.

Какая оптимальная температура воды для роз

Ни в коем случае не ставьте в вазу не подрезанные цветы, ведь стебли их вонзятся в дно сосуда и не смогут поглощать воду.

Что касается воды, которую мы наливаем в вазу – флористы рекомендуют ставить цветы только в прокипяченную воду, имеющую +12 – 15 градусов. Вода в весе должна закрывать 2/3 длины стеблей.



Красные розы / Фото EFlorist

Лучшая вода для срезанных цветов – снеговая (тала), дождевая или дистиллированная. А менять воду в весе нужно 1 раз в 3 дня, если же менять воду каждый день они простоят еще дольше.

Также не забывайте обновлять срез стеблей при каждой смене воды и они будут любовать глаз еще долгое время.