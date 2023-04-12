Весной или летом: как и когда правильно обрезать цветущие кустарники

Большое место в украшении сада играют обильные и интересные кустарники. Многие садоводы с удовольствием их сажают, поскольку они не требовательны в уходе. Однако кустарники нужно уметь правильно обрезать.

Удаление старых и поврежденных побегов является важной частью в уходе за кустарниками. Это будет способствовать формированию здоровой кроны, омоложению старых кустов и цветению. Как правильно выполнять обрезку, расскажет 24 Канал.

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Инструменты для обрезки

Набор инструментов для обрезки кустарников достаточно мал. Для этого понадобится нож для вырезки старых больших стволов, садовые ножницы для срезки старых побегов и секатор с длинными лезвиями, чтобы захватывать ветки диаметром до двух сантиметров.

Когда обрезать

Рано весной. Обрезка в период с момента завершения морозов и до распускания почек важна. Потому что она совпадает с естественными циклами жизни растений. Поэтому можно ожидать хорошего роста побегов.



Как правильно стричь кусты / Фото Pixabay

В начале лета. Когда заканчивается процесс сокодвижения и до начала роста побегов, принято обрезать кустарники и лианы.

Летом. К августу вырезают отдельные ветки, чтобы остановить вегетативный рост.

Виды обрезки

Санитарная обрезка. Ее еще называют прочисткой. Забираем все сухие, поломанные, больные и поврежденные ветки.

Ее еще называют прочисткой. Забираем все сухие, поломанные, больные и поврежденные ветки. Структурная обрезка. Нужно посмотреть на куст со стороны и вообразить растение, которое мы хотим увидеть в будущем. Обозначив самую лучшую форму куста, нужно убрать все лишнее. Следует вырезать и те ветки, которые перекрещиваются, затеняют друг друга или растут в центр ветки.

Нужно посмотреть на куст со стороны и вообразить растение, которое мы хотим увидеть в будущем. Обозначив самую лучшую форму куста, нужно убрать все лишнее. Следует вырезать и те ветки, которые перекрещиваются, затеняют друг друга или растут в центр ветки. Омолаживающая или глубокая обрезка. Раз в три года удаляем до основания часть старых веток.

Раз в три года удаляем до основания часть старых веток. Радикальная обрезка. Ее еще называют "посадкой на пень". Речь идет о том, что каждый год в начале апреля нужно обрезать весь куст на короткий пень.

Правила обрезки

Кустарники нужно обрезать каждый год. Если делать это хаотично, то крона будет очень густой. А в таких кустах часто заводятся вредители. А также быстрее появляются разные болезни.

Если куст в заброшенном состоянии, а выбрасывать вред, тогда нужно стараться улучшить его. крону. В таком случае потребуется удалить немало побегов.

Важно проводить обрезку хотя бы 2 – 3 раза в год. Иначе надеяться на красивый вид кустарников нет смысла.

Многие садоводы думают, что кусты нужно обрезать тогда, когда им будет много лет. И это большая ошибка. Потому что они теряют время, а потом формировать красивую крону достаточно непросто. Иногда это уже невозможно сделать.

Надо помнить, что важно дистанция между почками на ветвях и срезом. Ведь если срезать слишком близко, почки могут прекратить свой рост и засохнуть. Если срезать далеко от почки, то получится пенек. Это небезопасно для растения. Лучшим расстоянием является промежуток 0,5 сантиметров.

Здоровые и сильные ветви не нужно обрезать, только больные и поломанные. Пеньки и срезы не следует оставлять расщепленными.

Ветви, которые тоньше в диаметре, чем 2 сантиметра, надо срезать секатором, а толстые – ножовкой.

Если ветки спилены правильно, то будет гладкая поверхность и ровные края. После зачистки обязательно надо смазать срезы садовым варом.