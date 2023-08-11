10 благозвучных украинских цветов, которые вы захотите посадить дома
11 августа 2023, 14:44Читати новину українською
Источник:"Радио Maximum"
На территории нашей страны растет много цветов, однако часто мы называем их международными названиями, забывая об украинских.
24 Канал подготовил подборку из десяти цветов, которые не только очень красивы, но и очень благозвучны.
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10 благозвучных названий цветов
- Ветряница – анемон. Поговаривают, что так этот цветок назвали из-за того, что он шатается от ветра.
- Кувшинка – водяная лилия. Ее цветки разбросаны по воде.
- Календула – календула. Лепестки этого цветка похожи на маленькие ноготки.
- Косарики – гладиолус. Это как коса, украшенная цветами.
- Калачики – герань или пеларгония. Ее листья похожи на калачики.
- Братки – анютины глазки. Эти цветы растут кучкой, словно родня.
- Ключики – примула или первоцвет.
Первоцвет / Фото из открытых источников
- Красоля – настурция. Она имеет алый цвет, а завязки цветов чем-то напоминают побег фасоли.
- Стокротка – маргаритка. Свое название получила через стократное количество лепестков.
- Блават – василек. Так ее назвали из-за цвета, поскольку блаватный – это голубой.