Поздравления с днем рождения: самые теплые слова для дорогих именинников

В день рождения именинник принимает самые лучшие пожелания. Родные и друзья готовят поздравления, которые трогают или развеселяют до слез. Они делают все, чтобы близкий человек запомнил свой праздник на всю жизнь.

Не всегда самостоятельно удается подобрать красивые слова для именинника. Поэтому LifeStyle 24 публикует подборку искренних поздравлений. Сохраняйте, чтобы поразить всех гостей на ближайшем дне рождения.

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Поздравления с днем рождения своими словами

Поздравляю с днем рождения! Пусть каждое мгновение приносит тебе только радость, успех и вдохновение. Желаю море положительных эмоций, незабываемых впечатлений и безграничного счастья. Пусть сбываются все самые заветные мечты!

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Дорогая (имя), с днем рождения! Желаем, чтобы каждая минута этого праздника была полна улыбок и радости, а твоя жизнь всегда была насыщена счастьем и добром. Мы всегда рядом, готовы повеселиться вместе или поддержать!

Искренние поздравления для именинников / Фото "Побажайко"

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Дорогой друг, спасибо за то, что ты всегда рядом: и в минуты радости, и в минуты грусти. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и реализации всех целей. Счастливого и незабываемого тебе дня рождения!

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Поздравляю с днем рождения, моя родная! Пусть сегодняшний праздник принесет тебе смех, радость и незабываемые моменты. Живи, люби, радуйся!

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С днем рождения, моя самая близкая подруга! Желаю тебе много счастливых моментов, которые будут освещать жизнь даже в самые мрачные моменты!

Искренние поздравления для именинников / Фото "Гумореска"

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Сегодня – твой день, искренне поздравляю с праздником! Желаю, чтобы жизнь была яркой, как феерический салют, и веселой, как самая лучшая вечеринка!

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Поздравляем тебя, дорогая именинница! Пусть каждый день жизни будет таким же жизнерадостным, веселым и позитивным, как ты сама!

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С днем рождения! Оставайся таким же уникальным и неповторимым. Желаю тебе самых искренних улыбок, самых теплых объятий и самых сладких мечтаний. Пусть рядом будут только хорошие и верные люди. С любовью, (ваше имя).