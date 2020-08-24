День Независимости Украины – важный праздник для каждого украинца. В 2020 году наша страна празднует уже 29-ю годовщину своей независимости. В этот день принято вспоминать всех, кто работал и работает на благо государства, а также благодарить тех, кто жертвует своей жизни ради мирного неба.

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах (Киеве, Львове, Харькове и Днепре) проведут ряд интересных мероприятий, информирует 24 канал.

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Для многих украинцев День независимости – долгожданный праздник, поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила поздравления в прозе и стихах с этим особенным днем.

Поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем Независимости Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю Вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец – на здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Том государстве, которое выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови, крови наших предков. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем более сознательно мы будем работать сегодня на благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно достичь поставленной цели. Верю – мы ее достигнем!



Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

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В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и оранжевый зерновой клин сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создание истории Отечества, его настоящего и будущего – обязанность каждого из нас, всего народа. Пусть мощный источник вашего таланта и вдохновения, несокрушимого оптимизма и творческая строительная энергия будут примером служения Украине, преумножают ее славу, наполняют ее колодец благосостояния процветанием и благополучием. Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях.

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Уже 29-й год мы отмечаем День Независимости Украины! С каждым годом построения и развития нашего государства углубляется осознание этого события и даты – 24 августа – и значения ее для всей страны, для каждого из нас, ее граждан. И это закономерно: большие события постигаются на расстоянии, с течением времени.

Перед Украиной, ее гражданами сложные и крупные задачи. Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашего государства.

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Красивые поздравления с Днем Независимости Украины

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Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство. Сердечно желаю Вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. С праздником Вас, дорогие соотечественники! С Днем Независимости!

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Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию! С днем Независимости Украины!

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Наша страна – это широкие просторы, золотые поля, калина, вишни в саду, тополя, березы в степи, плодородный чернозем, горы в облаках, красивые быстрые реки. Наша история – это скрежет казацких сабель, стоны несвободных людей на барских дворах, зарево Оранжевой революции, герои Небесной Сотни ...

По случаю такого важного праздника хочется пожелать сил в борьбе и достижения поставленной цели. Любви к родной земле! Пусть не угасает оптимизм в душах украинского народа! Сегодня важно одно: наша победа, наше будущее! Давайте изменим нашу Родину! Пусть она станет лучше, чище! И в наших душах горит неисчерпаемый Шевченковский огонь любви к родной земле! Слава Украине!



Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке

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Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы! С днем Независимости!

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Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українськую гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Міцнішай, Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти – не забувай,

Розвивайся і йди вперед!

Нехай розвіє вітер над тобою,

Хмари, що нависли, наче ніч,

Я бажаю радості й спокою,

Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.



Красивые поздравления с Днем Невисимости Украины в стихах

***

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодав,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи всім вистачало

І щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

***

Мамо, матусенько, я закохався!

Вона молода – їй вже 29.

Серцем я з нею навік поєднався,

Для мене тепер найсвятіша вона.

Мила й ласкава, усміхнена й щира.

Лиш приголубить, лишень обійме,

Лиш доторкнеться так ніжно вустами -

Серце заб’ється, душа розквіте.

Мамо, вона найгарніша у світі,

Мамо, такі як вона – на мільйон.

За неї віддам я і тіло, і душу.

Так сотні сердець звучать в унісон.

Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?

Її зустрічала, повір, ти не раз.

Вона – Україна, вона – українка,

Вона – найцінніше, що є у всіх нас!



Стихотворные поздравления с Днем Независимости Украины

***

Фарби дасть мені матуся,

Малювати я навчуся.

Намалюю рідний край –

Дім в селі, ставок і гай,

Синє небо, жовте сонце

Загляда до нас в віконце,

Чорнобривці тут на гряді,

Полуниці в палісаді,

І хліба вже чималі,

В небі линуть журавлі.

Тут і гори, і долини,

Тут річки, моря, рівнини,

Тут тварини і птахи,

Ось струмок сховавсь у мхи.

Мати в аркуш подивилась,

Посмішка в очах з’явилась.

І сказала мати сину:

– Як люблю я Україну!

Ця країна чарівна

І єдина в нас вона.

***

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.



Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.



Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами.



Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

і в кожному серця ударі,



у квітці, в пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, в дівочих очах

і в стягів багряному шумі…



Як та купина, що горить – не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпурових,



в грому канонад, що розвіяли в прах

чужинців в зелених мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

до весен і світлих, і щирих.



Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину…

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!



Дівчино! Як небо її голубе,

люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

коли ти не любиш Вкраїну…



Любіть у труді, у коханні, у бою,

як пісню, що лине зорею…

Всім серцем любіть Україну свою –

і вічні ми будемо з нею



Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

***

Молодая наша страна,

Но много невзгод знала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,

Славим тебя, Украина родная,

Песни тебе поем соловьями,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

***

Знаете ли вы украинскую ночь?

Нет, вы не знаете украинской ночи!

Здесь небо от дыма становится черно,

И герб звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой, удалью и кровью

Запорожская бурлила Сечь,

Проводов уздой смирив Днепровье,

Днепр заставят на турбины течь.

И Днипро по проволокам-усам

Электричеством течет по корпусам.

Небось, рафинада и Гоголю надо!

Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;

Мы знаем Италии безрукие руины;

Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

А что мы знаем о лице Украины?

Знаний груз у русского тощ -

Тем, кто рядом, почета мало.

Знают вот украинский борщ,

Знают вот украинское сало.

И с культуры поснимали пенку:

Кроме двух прославленных Тарасов –

Бульбы и известного Шевченка, –

Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.

А если прижмут – зардеется розой

И выдвинет аргумент новый:

Возьмет и расскажет пару курьезов –

Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,

На Украину шуток не скаль.

Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,

- Эта мова величава и проста:

"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."

Разве может быть затрепанней да тише

Слова поистасканного "Слышишь"?!

Я немало слов придумал вам,

Взвешивая их, одно хочу лишь, -

Чтобы стали всех моих стихов слова

Полновесными, как слово "чуешь".

Трудно людей в одно истолочь,

Собой кичись не очень.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет, мы не знаем украинской ночи.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия!