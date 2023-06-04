Отмечаем Зеленые праздники: теплые поздравления ближайшим в прозе и стихах
Зеленые праздники символизируют завершение весны и начало лета. Они сопровождаются разными обрядами и обычаями. Мы собрали для вас прекрасные поздравления с Зелеными праздниками в прозе и стихах.
Троицу считают одним из самых больших 12 событий в жизни Иисуса Христа. В народе праздник назвали Зелеными праздниками и имеет свои традиции, историю и приметы. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Зелеными праздниками в прозе и стихах.
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Поздравления с Зелеными праздниками в прозе
Зеленые праздники пришли к нам еще с дохристианских времен. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили. Украинцы накануне Зеленых праздников «имеют» дома зеленью: веточками березы, липы, тополя. Пусть в каждом доме, в каждом доме на Зеленые праздники пахнет мятой и уютом! Благополучия всем и теплого, солнечного лета!
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Поздравляю вас, вашу семью и вашу церковь с одним из величайших христианских праздников – праздником Троицы! В этот светлый день Святой Дух снизошел к апостолам, благословил их нести в мир силу Христовой веры и истины. Схождение Святого Духа на апостолов является днем становления Христианской Церкви. Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял всех вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, даровал каждому желание исполнять волю Божию, нес счастье от Бога и уверенность в будущем!
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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Охранники всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Хорошо вам и изобилию!
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В этот замечательный праздник пожелай ближнему исполнению надежд! Высокие желания обязательно исполнятся. Сегодня на нас с особым вниманием смотрит святая Троица. И значит – силы и заботы сверху будут утроены. Трое святых – один Бог. А многие – это один человек. Желаю тебе, чтобы твои планы сбылись! Желаю получить благословение на следующий год!
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Поздравляю со Святой Троицей – праздником всевозможной любви, веры и надежды, без которых тяжело жить на земле. Пусть этот день принесет нам радость и благодать Божию. Возрадуемся этому празднику и помолимся Господу. Пусть он поможет вам во всех ваших начинаниях. Пусть ваша жизнь исполнится подлинным смыслом, а душа обретет свободу.
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Святой Троицы называют Пятидесятницей, поскольку она приходит на пятидесятый день после Пасхи. В этот день все вокруг цветет и оживает. Во всех церквях люди молятся и огоньки свечей отражаются в счастливых глазах прихожан. Я поздравляю Вас с праздником, желаю большого счастья, хорошей любви и мирного неба над головой. Пусть Ваша жизнь течет, как полная река, пусть всегда в семье будет достаток и царит покой. Пусть добро будет долговечно в вашей жизни, пусть вам во всем везет.
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Со светлой Троицей вас! Желаю вам здоровья крепкого, настроения прекрасного, эмоций положительных! Пусть все вас сегодня радуют: и коллеги, и соседи, и родные, и друзья! Пусть со всех сторон летят приятные новости, роскошные подарки, комплименты и теплые поздравления! Живите сто лет в любви и радости!
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Я стану рано утром и, гладя на рассвет, помолюсь за здоровье родных и любимых. Я сегодня в этот святой праздник, у бога попросить хочу, для вас всех благ земных и большого здоровья. Пусть всегда хранит вас Господь, где бы вы ни были. Помогает вам в работе, сохранит вас в пути, предохранит вас от бед и врагов. С праздником Святой Троицы.
Поздравления с Зелеными праздниками в стихах
Мир вокруг зеленеет,
И душа тому радуется,
Ибо пришли Зеленые праздники,
И в веночках уже девушки,
Весело песен поют,
На свирелях ребята играют:
С Зелеными праздниками
Искренне нас всех поздравляют!
***
Зеленые праздники наступают,
Девушки мяту уже собирают,
Березки – как невесты,
И липоньки уже тоже зеленые,
Цветем, друзья, все дома,
Сделаем эти праздники веселыми!
***
В жизни по-разному бывает
Не всегда цветы, радость, пение.
И все же пусть вас обходят
Несогласия, гордость, печаль и гнев.
Растите детей во славу людям
И будьте искренни во благо
Вам все отдастся, все у вас будет
Любовь, покой и тепло.
С Зелеными вас праздниками!
***
В светлой Троице день я хочу пожелать
Вам любви и добра, и печали не знать.
Ясным взглядом на нас смотрит ангел с небес.
И хранит сын Божий, который однажды воскрес.
И под взглядом его, и под мягким крылом
Благодать и покой пусть уходят в каждый дом!
***
Озеленяем дома,
Чтобы все были веселы,
Ибо давно уже в народе
Этот зелёный цвет в моде!
Все, что цветет и расцветает
Нашу душу веселит,
Пусть несут Зеленые праздники
Счастья и улыбок много!
***
Троице весело встречай!
И Иисуса прославляй!
Счастья и добра семье!
Мира нашей Украине!
***
В день Троицы святой
Мы пожелать хотим,
Чтобы истинное спокойствие
На сердце настал.
Чтобы вера никогда
Не покидала вас,
И чтобы вы всегда
Любили, как сейчас!
***
На праздник Троицы вам желаю
Любви, радости, добра,
Пусть миру и покою без края
Дарит пожилая вам пора!