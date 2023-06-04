Отмечаем Зеленые праздники: теплые поздравления ближайшим в прозе и стихах

Зеленые праздники символизируют завершение весны и начало лета. Они сопровождаются разными обрядами и обычаями. Мы собрали для вас прекрасные поздравления с Зелеными праздниками в прозе и стихах.

Троицу считают одним из самых больших 12 событий в жизни Иисуса Христа. В народе праздник назвали Зелеными праздниками и имеет свои традиции, историю и приметы. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Зелеными праздниками в прозе и стихах.

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Поздравления с Зелеными праздниками в прозе

Зеленые праздники пришли к нам еще с дохристианских времен. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили. Украинцы накануне Зеленых праздников «имеют» дома зеленью: веточками березы, липы, тополя. Пусть в каждом доме, в каждом доме на Зеленые праздники пахнет мятой и уютом! Благополучия всем и теплого, солнечного лета!

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Поздравляю вас, вашу семью и вашу церковь с одним из величайших христианских праздников – праздником Троицы! В этот светлый день Святой Дух снизошел к апостолам, благословил их нести в мир силу Христовой веры и истины. Схождение Святого Духа на апостолов является днем становления Христианской Церкви. Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял всех вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, даровал каждому желание исполнять волю Божию, нес счастье от Бога и уверенность в будущем!

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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Охранники всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Хорошо вам и изобилию!

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В этот замечательный праздник пожелай ближнему исполнению надежд! Высокие желания обязательно исполнятся. Сегодня на нас с особым вниманием смотрит святая Троица. И значит – силы и заботы сверху будут утроены. Трое святых – один Бог. А многие – это один человек. Желаю тебе, чтобы твои планы сбылись! Желаю получить благословение на следующий год!

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Поздравляю со Святой Троицей – праздником всевозможной любви, веры и надежды, без которых тяжело жить на земле. Пусть этот день принесет нам радость и благодать Божию. Возрадуемся этому празднику и помолимся Господу. Пусть он поможет вам во всех ваших начинаниях. Пусть ваша жизнь исполнится подлинным смыслом, а душа обретет свободу.

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Святой Троицы называют Пятидесятницей, поскольку она приходит на пятидесятый день после Пасхи. В этот день все вокруг цветет и оживает. Во всех церквях люди молятся и огоньки свечей отражаются в счастливых глазах прихожан. Я поздравляю Вас с праздником, желаю большого счастья, хорошей любви и мирного неба над головой. Пусть Ваша жизнь течет, как полная река, пусть всегда в семье будет достаток и царит покой. Пусть добро будет долговечно в вашей жизни, пусть вам во всем везет.

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Со светлой Троицей вас! Желаю вам здоровья крепкого, настроения прекрасного, эмоций положительных! Пусть все вас сегодня радуют: и коллеги, и соседи, и родные, и друзья! Пусть со всех сторон летят приятные новости, роскошные подарки, комплименты и теплые поздравления! Живите сто лет в любви и радости!

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Я стану рано утром и, гладя на рассвет, помолюсь за здоровье родных и любимых. Я сегодня в этот святой праздник, у бога попросить хочу, для вас всех благ земных и большого здоровья. Пусть всегда хранит вас Господь, где бы вы ни были. Помогает вам в работе, сохранит вас в пути, предохранит вас от бед и врагов. С праздником Святой Троицы.

Поздравления с Зелеными праздниками в стихах

Мир вокруг зеленеет,

И душа тому радуется,

Ибо пришли Зеленые праздники,

И в веночках уже девушки,

Весело песен поют,

На свирелях ребята играют:

С Зелеными праздниками

Искренне нас всех поздравляют!

***

Зеленые праздники наступают,

Девушки мяту уже собирают,

Березки – как невесты,

И липоньки уже тоже зеленые,

Цветем, друзья, все дома,

Сделаем эти праздники веселыми!

***

В жизни по-разному бывает

Не всегда цветы, радость, пение.

И все же пусть вас обходят

Несогласия, гордость, печаль и гнев.

Растите детей во славу людям

И будьте искренни во благо

Вам все отдастся, все у вас будет

Любовь, покой и тепло.

С Зелеными вас праздниками!

***

В светлой Троице день я хочу пожелать

Вам любви и добра, и печали не знать.

Ясным взглядом на нас смотрит ангел с небес.

И хранит сын Божий, который однажды воскрес.

И под взглядом его, и под мягким крылом

Благодать и покой пусть уходят в каждый дом!

***

Озеленяем дома,

Чтобы все были веселы,

Ибо давно уже в народе

Этот зелёный цвет в моде!

Все, что цветет и расцветает

Нашу душу веселит,

Пусть несут Зеленые праздники

Счастья и улыбок много!

***

Троице весело встречай!

И Иисуса прославляй!

Счастья и добра семье!

Мира нашей Украине!

***

В день Троицы святой

Мы пожелать хотим,

Чтобы истинное спокойствие

На сердце настал.

Чтобы вера никогда

Не покидала вас,

И чтобы вы всегда

Любили, как сейчас!

***

На праздник Троицы вам желаю

Любви, радости, добра,

Пусть миру и покою без края

Дарит пожилая вам пора!