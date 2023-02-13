Всемирный день радио 2023: история праздника и невероятные картинки-поздравления

13 февраля в Украине и по всему миру празднуют Всемирный день радио. Его уникальное свойство состоит в том, что оно оказывает большое влияние на настроение людей. Также радио позволяет высказаться и быть услышанным представителям различных общественных и политических структур.

Интересно, что термин "радио" впервые применил британец Уильям Крукс в 1873 году, который занимался химией и физикой. А само слово происходит от латинского глагола "radiare", что значит "излучать". Предлагаем красивую подборку картинок-поздравлений со Всемирным днем радио, отмечает 24 Канал.

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История Всемирного дня радио

Всемирный день радио был начат ЮНЕСКО 13 февраля 2011 года, а в 2013 году эта инициатива была поддержана ООН.

Согласно замыслу Организации Объединенных Наций, День радио должно служить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радиовещанию, а также напоминать, что даже в эру цифровых технологий, радио остается средством общения и связи для крупнейшей аудитории во всем мире.

Картинки-поздравления со Всемирным днем радио 2023

Всемирный день радио – картинки-поздравления / Фото "Радио Трек"

День радио 2023 – красивые открытки / Фото из открытых источников

Поздравления в картинках со Всемирным днем радио / Фото "Глубокая.Инфо"

Всемирный день радио 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления со Всемирным днем радио / Фото из открытых источников

Поздравления со Всемирным днем радио – картинки / Фото из открытых источников

День радио 2023 – поздравление с праздником в картинках / Фото Obozrevatel

Всемирный день радио – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников