Поздравление со Святым вечером 2023: теплые слова в стихах и прозе

6 января 2023, 16:30
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6 января украинцы отмечают Святой вечер, который предшествует великому христианскому празднику Рождества Христова. Этот праздник знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. В Святой вечер вся семья собирается вместе за праздничным столом, где ставят 12 постных блюд и вместе ожидают первую звезду в небе, напоминающую Вифлеемскую звезду.

Также принято в эти праздничные дни поздравлять друг друга с помощью колядок и желать мира, здоровья и благополучия. 24 канал собрал лучшие поздравления в прозе и стихах со Святым вечером.

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Поздравления со Святым вечером в стихах

Накануне Рождества
Мы сочельник отмечаем,
Счастья, радости, добра
Близким всем своим желаем!
Пусть сбываются мечты,
В жизни будет пусть все гладко,
Будет больше пусть любви,
Чтоб жилось вам очень сладко!

***

Отовсюду звучат колядки,
На пороге уже Рождество,
Мира я тебе желаю,
Счастье да несет оно.

Пусть Святой прекрасный вечер
Соберет вокруг всю родню,
Радость, благодать и достаток
Пусть в семью войдут твои!

***

Открывайте дверь в дом,
уже Рождество вступает на порог.
Знак добра, любви Господней
в свете Вифлеемской звезды!

Пусть этот праздник придет в каждый дом,
и в каждом сердце свой оставит след
будьте искренни, сильны и богаты
счастья вам и долгих многолетних лет!
Христос рождается!

Поздравления в стихах и прозе со Святейшим вечером / Фото из открытых источников

Святой вечер на порог
светлого Рождества для всех!
Пусть к вам он придет,
с тем, что сердце пожелает!

Пусть рекой счастье льется,
пусть добро в семье ведется!
Пусть между вами согласие будет,
Пусть Иисус вас не забудет!

***

Вечер уже Cвятой нагрянул,
Вспыхнула на небе звезда,
Я желаю добра и счастья
Чтобы никогда не было горько.

Пусть чудесный Святой вечер
Дом окутает добром,
И надежда загорится
В душах праведным теплом.

***

Рождественская звездочка пылает,
Святой вечер народ встречает,
Пусть Господь искренней рукой

Наделите вас уделом легким,
Желаю веры и терпения
Но Божьего благословения.

***

Рождественская ночь – несравнимая:
Христос родился на земле!
Да будет праздник этот счастливым,
пусть сияет звездочка во мгле!

И несется лучом серебристым
к счастью-судьбе в ваш дом,
надежда и вера и все лучше
да будут оберегом в нем!
Поздравляю с Рождеством!

Святой вечер 2023 - поздравления в стихах и прозе / Фото "РадиоТрек"

Поздравления со Святым вечером в прозе

Пусть Святой вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос рождается!

***

В Рождественский Святой вечер я желаю мира и добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и благодать Божию. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

***

В Рождественский Святой вечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

Святой вечер в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

В Святой вечер от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!

***

Пусть Рождественский Святой вечер принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи – счастливыми, а дела – успешными. Со Сочельником!

***

Пусть Святой вечер будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

***

Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. Со Святым вечером!

Автор: Ірина Ковальчук