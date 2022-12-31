Поздравления с Новым годом 2023: теплые слова в прозе и стихах для самых родных

Новый год – это праздник, который дарит надежду, что впереди украинцев ожидает победа. Несмотря на войну, которая происходит сейчас в нашей стране, в сердцах каждого теплится огонек любви и доброты. И даже если в новогоднюю ночь вы не сможете обнять кого-либо из своих родных физически, то вы можете это сделать с помощью слов.

Согласно восточному календарю, покровителем 2023 года является Водяной Кролик. Считается, что он уважает семейных и добродушных людей. Мы подготовили для вас новогоднюю подборку поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы могли пожелать важнейшего своим родным, отмечает 24 канал.

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Новый год 2023 – поздравления в стихах

Новый год идет в каждый дом,

Он вступает на порог

И приносит все, что нужно:

Кому-то счастье, кому-то утешение.

Хочется вам пожелать

Мира, радости, добра.

Чтобы все могли почувствовать

Радость семейного тепла.

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

С Новым годом, с праздником сказочным,

Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.

Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,

Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.

***

С Новым Годом! Всем добра,

Светлая, улыбка, теплая,

Мира, радости, достатка

И в делах всех – порядка!

Пусть печали с тоской

Год старый возьмет с собой.

А в Новом – только счастье

И отличное светлое настроение!

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Хорошие поздравления с Новым годом 2023 – стихи и проза / Фото Canva

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

***

Пусть Новый год добро несет,

И в сказку дверь откроет,

И непременно принесет

Всё лучшее с собою.

Желаю вам весь этот год

Прожить в любви и счастье,

Не знать печали и забот

И прочие ненастья.

Двенадцать раз пробьют часы,

И чудо вдруг случится!

Пусть все исполнятся мечты,

В дом радость постучится.

***

С Новым годом, с праздником сказочным,

Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.

Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,

Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.

Поздравления с Новым годом 2023 – замечательные стихи и проза / Фото Canva

Поздравления с Новым годом в прозе

Темные гирлянды, хмурые елки – в этом году не так. Но в душе всегда огонек искрится, улыбки просвечивают нам. Пусть в следующем году будет достаточно всего: тепла, света, объятий, времени! Времени на семью, времени на поездки, времени работать и радоваться жизни. Пусть победа лопнет к нам, чтобы счастливыми были все дни у нас!

***

В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайка на своих мягких кавычках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастья! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

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Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2023 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!

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В этом Новом году я желаю Вам празднично января, яркого февраля, успешного марта, беззаботного апреля, доходного мая и радости, которая продлится с июня по ноябрь, и в конце бодрого декабря! С новым годом!

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Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить грядущий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц доставит новые радости. Удачи, везения и безграничного счастья в Новом году!

Поздравления с Новым годом в стихах и прозе / Фото Canva

Поздравляю с годом Кролика! Перевернутая страница в прошлом году и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть все самое прекрасное и замечательное случится на твоем пути. С 2023 годом!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть жизнь искрится, как бокал дорогого шампанского. Пусть здоровье будет крепким, а победа скорой. Желаю тебе в 2023 много денег, семейного тепла и уюта в душе.

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С Новым годом по всему сердцу поздравляю! В эту волшебную, неповторимую ночь я хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты обязательно сбывались, а год выдался счастливым, легким, радостным и беззаботным. Пусть в прошлом году останутся все слезы и невзгоды, болезни и беды, а в новом будут только радости, здоровья, любви и приятных мгновений. С новым счастьем, с новой удачей, с Новым годом!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, домашнего уюта, хорошего настроения, исполнения мечтаний, надежд, достатка, искренней радости и крепкой любви. Желаю, чтобы Новый год принес много радостных встреч, веселья, приятных путешествий. И пусть сердце наполняется счастьем!

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Поздравляем с Новым годом 2023! Желаем победы и успехов, приятных сюрпризов, а еще – веселья, искренности, крепкого здоровья и добра!