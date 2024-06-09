Тронут до глубины души: искренние поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах

9 июня во многих странах мира отмечается Международный день друзей. Ввели этот праздник еще в 1935 году на заседании Конгресса США. Впоследствии такую инициативу поддержала ООН, однако событие остается неофициальным.

Сегодняшний день – хороший повод напомнить всем, насколько друзья важны в нашей жизни. Иногда это одни из самых родных людей в мире. Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех с праздником и публикует хорошие поздравления в прозе и стихах.

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Международный день друзей 2024: поздравления в стихах

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую усім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Про друзів не дарма складають пісні,

Не один пуд солі вони з’їли разом,

Друг – надійна опора завжди,

Кажуть, пізнаються в біді завжди.

День друзів – прекрасне свято,

Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,

Друзів на світі багато різних,

Хай у вашому житті друг буде кращий, ніж усі.

Международный день друзей 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

Для людини важливий той,

Хто розділить з нею смуток і радість,

Хто не засудить і зрозуміє,

Підтримає, якщо в житті млявість.

Друг – той, хто вірний нам завжди,

Для людини дружба свята,

Інші почуття ніколи

Настільки не оспівати крилато.

***

З нашим днем тебе, друган.

Зичу щастя ураган.

Хай здійсняться мрії всі,

Щоб жилось тобі в красі,

Була тачка найдорожча,

Гаманець тріщав від грошей.

Що не день – веселе свято,

Задоволень, відпочинку,

Вдачі кожну хвилинку,

Перемог, чудових прагнень,

Нових радісних досягнень!

***

Добре, що у мене

Є чудові друзі.

Це означає я живу

І вашою дружбою дорожу.

Международный день друзей 2024 / Фото Telegraf

Международный день друзей 2024: поздравления в прозе

Привет, счастливого Международного дня друзей! Пусть ваши друзья всегда будут рядом, вдохновляют, поддерживают и дарят множество счастливых моментов в жизни!

***

Друзья – это сокровище, которое мы храним в сердце. Счастливого праздника, мои самые лучшие! Пусть наша дружба длится вечно!

***

Друзья – это как звезды на небе: всегда рядом, даже когда кажется, что темнота. Счастливого праздника, самые дорогие! Пусть наша дружба всегда светит ярче!

Международный день друзей 2024 / Фото vitai.com.ua

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По случаю Международного дня друзей хочу сказать, что вы – мой самый большой подарок. Без вас моя жизнь была бы не такой яркой и интересной. Спасибо за каждый момент вместе!

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Дорогие друзья, пусть сегодняшний день будет полон радости, смеха и незабываемых моментов! Счастливого Международного дня друзей!