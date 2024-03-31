Теплые поздравления с католической Пасхой: лучшие пожелания в прозе и стихах

Сегодня, 31 марта, христиане западного обряда празднуют Пасху. Верующие ждут этого дня с нетерпением, чтобы поздравить самых близких, провести время в семейном кругу и пожелать друг другу мира, уюта и победы.

Пасха – один из самых важных праздников для верующих во всем мире. Это символ победы жизни над смертью, света над тьмой. В подборке LifeStyle 24 вы сможете подыскать лучшее поздравление для родственников, друзей или просто близких людей в стихах и прозе.

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Поздравления с Пасхой в стихах

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

У Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка Завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

Христос Воскрес!



Поздравления с Пасхой / Фото "Апостроф"

Поздравления с Пасхой в прозе

Христос Воскрес! Желаю добра, процветания и всех благ. Пусть в душе царит тепло и покой, над головой будет мирное небо, а рядом – родные и друзья. Пусть благословенный праздник принесет в вашу семью понимание, гармонию и радость. Пусть все сомнения, сожаления и обиды оставят вас навсегда, а останется только счастье и любовь!

***

Христос Воскрес! Желаем вам Божьей благодати на каждый новый день. Пусть благословение сойдет на вашу семью, а Господь дарует крепкое здоровье и долгую активную жизнь, полную радостных событий. Пусть рядом по жизни будут только верные, добрые и отзывчивые люди. Пусть хранит вас Господь и отводит все беды и неприятности от вашего дома!

***

Желаю вам непоколебимой веры, сильного здоровья, терпения и мира в вашей жизни. Пусть светлое Воскресение Господа принесет вам радость, спокойствие и добрую судьбу. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, любовью и согласием.

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В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!