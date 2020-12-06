6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил Украины. В день украинской армии стоит поблагодарить всех отечественных военнослужащих. День Вооруженных сил Украины празднуют сухопутные, воздушные и военно-морские войска.

В 1993 году Верховный Совет принял Закон "О Вооруженных силах Украины". 6 декабря – это день памяти тысячи смелых и мужественных воинов, отдавших свою жизнь за независимость, свободу и суверенитет нашего государства. Об этом сообщает 24 канал.

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Этот праздник стал важным для каждого украинца, ведь многие мужчины и женщины покинули свои дома, чтобы встать на защиту безопасности нашей страны и защищать своих граждан.

В этот день мы чтим настоящих патриотов, которые на собственном примере учат нас любить и беречь родную страну. Поздравьте сегодня воинов с этим праздником и поблагодарите их искренними словами за мирное небо над головой!

Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, осуществлять красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот.

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В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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В День Вооруженных сил Украины поздравляем всех военнослужащих нашей страны! Вы – наши защитники и опора народа Украины. От вас зависит мир, счастье и благополучие в нашем государстве. Вы защищаете покой наших домов, спокойствие родных и близких людей. Примите поздравления и наилучшие пожелания в этот праздник: добра, мира, процветания, оптимизма и успехов!

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В День Вооруженных сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных сил запомнится как солнечный и радостный!

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Искренне поздравляю Вас с Днем Вооруженных сил Украины, желаю крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, счастья Вам и Вашим родным и близким! Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Поэтому примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником и в дальнейшем своим важным делом напоминайте всему миру о том, что Украина в надежных руках. С праздником Вас!



Поздравления в прозе и стихах с Днем Вооруженных сил Украины

Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

6 грудня на порозі

Привітання вже в дорозі,

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас ось такі

Працьовиті та стрункі

Нехай фортуна посміхається,

А вся незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю – мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!



Бо ти – патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!



Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні сили!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!



Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних сил України!

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили —

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!