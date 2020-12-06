День Вооруженных сил Украины: искренние поздравления в прозе и стихах
6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил Украины. В день украинской армии стоит поблагодарить всех отечественных военнослужащих. День Вооруженных сил Украины празднуют сухопутные, воздушные и военно-морские войска.
В 1993 году Верховный Совет принял Закон "О Вооруженных силах Украины". 6 декабря – это день памяти тысячи смелых и мужественных воинов, отдавших свою жизнь за независимость, свободу и суверенитет нашего государства. Об этом сообщает 24 канал.
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Этот праздник стал важным для каждого украинца, ведь многие мужчины и женщины покинули свои дома, чтобы встать на защиту безопасности нашей страны и защищать своих граждан.
В этот день мы чтим настоящих патриотов, которые на собственном примере учат нас любить и беречь родную страну. Поздравьте сегодня воинов с этим праздником и поблагодарите их искренними словами за мирное небо над головой!
Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины в прозе
Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, осуществлять красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот.
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В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
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В День Вооруженных сил Украины поздравляем всех военнослужащих нашей страны! Вы – наши защитники и опора народа Украины. От вас зависит мир, счастье и благополучие в нашем государстве. Вы защищаете покой наших домов, спокойствие родных и близких людей. Примите поздравления и наилучшие пожелания в этот праздник: добра, мира, процветания, оптимизма и успехов!
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В День Вооруженных сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных сил запомнится как солнечный и радостный!
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Искренне поздравляю Вас с Днем Вооруженных сил Украины, желаю крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, счастья Вам и Вашим родным и близким! Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Поэтому примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником и в дальнейшем своим важным делом напоминайте всему миру о том, что Украина в надежных руках. С праздником Вас!
Поздравления в прозе и стихах с Днем Вооруженных сил Украины
Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины в стихах
6 грудня на порозі
Привітання вже в дорозі,
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви – це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
***
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас ось такі
Працьовиті та стрункі
Нехай фортуна посміхається,
А вся незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
***
У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю – мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!
Бо ти – патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні сили!
***
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних сил України!
***
Збройні сили України —
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Матері й батьки шановні
Вихованням послідовним
Відчуття патріотизму
І повагу до Вітчизни
У серцях синів зростили —
Вартувати відпустили
Мирну, вільну і єдину
Незалежну Україну!
Тож вшануймо в день святковий
Всіх без винятку військових!
Завдяки їх чесній службі
Живемо у мирі, дружбі!
Адже мир тоді панує,
Коли армія чатує!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
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