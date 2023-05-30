Поздравления с днем рождения: красивые картинки и трогательные поздравления в стихах и прозе
Все, кто имеет младшую или старшую сестру, знают, что она одна из самых близких людей. Поэтому в день рождения хочется засыпать ее лучшими картинками и трогательными поздравлениями.
Иногда кажется, что мы знаем о самых родных, в том числе и сестре, все. Но бывает сложно подобрать хорошие слова в день рождения. 24 Канал собрал приветствие на разный вкус: в картинках, стихах и прозе.
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Поздравления с днем рождения в стихах
Сестричка, солнце лучезарное!
Жизнь Твоя да будет чиста,
Украшенное счастьем и добром,
Любовью, нежностью, теплом,
А судьба радость только дарит,
В богатстве и роскоши бушует,
Исполнятся пусть Твои желания.
С Днем рождения поздравления!
Поздравление сестре / Фото "Утро ICTV"
Сестричка моя, милая и милая, самая лучшая в мире,
Желаю я счастья и дарю я цветы,
Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,
Чтобы всегда здоровье у тебя было.
Желаю долго и долго прожить,
Я люблю тебя и буду любить!
Так будь же, родная, всегда ты счастлива,
Никогда не хмурься, хоть тяжело тебе,
Ибо ты у меня, дорогая, на свете единственная,
Когда ты смеешься – радостно и мне!
Приветствие сестре / Фото "Привет"
Как хризантемы, звезды золотые
Соберем тебе на счастье и светлую судьбу,
Чтобы было столько радости в жизни,
Как струн ветров в поздней песне поля.
Желаем судьбы щедрой, теплой,
Любовь, добрых верных друзей,
Чтобы красота не увяла, а цвела,
Как калина в широком лугу!
Приветствие сестре / Фото v24.com.ua
Моя лучшая, милая, нежная,
Сестра, сестричка дорогая,
Пусть не пугают снежные зимы
А в душе цветет весна!
Пусть обнимает солнце светом,
Теплом и нежностью всегда,
Пусть Господь Бог хранит,
Тебя от горя и беды!
Поздравление сестре / Фото "Утро ICTV"
Косички нежно заплетала,
Мне сестра-ласковая и любимая
И добрые руки говорили о любви
Любовь сестер, пылающая вечно
Так вечно, как пылает летнее солнце
Как льют дожди осенние и холодные
Да пусть любовь, эта живет всегда
Как цветет сад благоухающей весны.
С Днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Будь весела как птичка,
Трудолюбивая, как муравей,
Как пчелка уметь крутиться,
Как бабочка не печалиться!
Поздравления с днем рождения в прозе
Дорогая моя сестренка! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день обнимает тебя лучиками солнышка и согревает твое нежное сердечко!!! Пусть Бог оберегает твой жизненный путь, пусть счастье всегда идет рядом с тобой!
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Дорогая моя сестра, сегодня твой День Рождения, поздравляю тебя с радостью в сердце! Ты лучшая сестричка в мире, моя верная подруга, и я не могу передать свое счастье от того, что ты у меня есть. Желаю тебе быть здоровой, расцветать с каждым годом и молодеть душой, быть всегда в центре прекрасных событий, друзей и любви, быть счастливой прекрасной женщиной, у которой всегда сбываются мечты. C Днем рождения!
Приветствие сестре / Фото "Му рассвета"
Сестричка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был полон счастья, любви, здоровья, мира, благополучия и отсутствия потребности в чем-либо. Будь самой красивой и всей душой любимой!
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Дорогая моя сестричка — такой красивый, умный и очень добрый человек! Сердечно поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь напоминала пшеничное поле: богатая, красивая и свободная! Люби и будь нежно любима, работай и получай за свой труд достойное вознаграждение, чтобы тебя высоко ценили и глубоко уважали! Пусть стремительно растет твоя карьера, вдохновение не покидает тебя, а дает силы и силы! Будь всегда такой красивой, здоровой и счастливой!
Приветствие сестре / Фото из пинтереста
Поздравляю тебя, дорогая сестричка, в этот чудесный день. Ты для меня всегда будешь самой любимой, красивой и милой. Желаю тебе, чтобы в твоей жизни было только самое замечательное, самое доброе и прекрасное. Чтобы все твои желания исполнялись, даже самые сказочные. С днем рождения тебя!
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Сестричка моя, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе исполнения всех твоих мечтаний и капризов. Желаю, чтобы жизнь твоя была сладкой, как шоколад, чтобы в окружении твоем были добрые феи и волшебницы, чтобы всегда была поддержащая рука и сердце, которое не устанет тебя любить. Никогда не забывай, что у тебя есть я сестра, которая всегда рада тебя слышать, видеть и поддержать! Хорошего праздника тебе!