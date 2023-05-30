Поздравления с днем рождения: красивые картинки и трогательные поздравления в стихах и прозе

Все, кто имеет младшую или старшую сестру, знают, что она одна из самых близких людей. Поэтому в день рождения хочется засыпать ее лучшими картинками и трогательными поздравлениями.

Иногда кажется, что мы знаем о самых родных, в том числе и сестре, все. Но бывает сложно подобрать хорошие слова в день рождения. 24 Канал собрал приветствие на разный вкус: в картинках, стихах и прозе.

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Поздравления с днем рождения в стихах

Сестричка, солнце лучезарное!

Жизнь Твоя да будет чиста,

Украшенное счастьем и добром,

Любовью, нежностью, теплом,

А судьба радость только дарит,

В богатстве и роскоши бушует,

Исполнятся пусть Твои желания.

С Днем рождения поздравления!



Поздравление сестре / Фото "Утро ICTV"

Сестричка моя, милая и милая, самая лучшая в мире,

Желаю я счастья и дарю я цветы,

Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,

Чтобы всегда здоровье у тебя было.

Желаю долго и долго прожить,

Я люблю тебя и буду любить!

Так будь же, родная, всегда ты счастлива,

Никогда не хмурься, хоть тяжело тебе,

Ибо ты у меня, дорогая, на свете единственная,

Когда ты смеешься – радостно и мне!



Приветствие сестре / Фото "Привет"

Как хризантемы, звезды золотые

Соберем тебе на счастье и светлую судьбу,

Чтобы было столько радости в жизни,

Как струн ветров в поздней песне поля.

Желаем судьбы щедрой, теплой,

Любовь, добрых верных друзей,

Чтобы красота не увяла, а цвела,

Как калина в широком лугу!



Приветствие сестре / Фото v24.com.ua

Моя лучшая, милая, нежная,

Сестра, сестричка дорогая,

Пусть не пугают снежные зимы

А в душе цветет весна!

Пусть обнимает солнце светом,

Теплом и нежностью всегда,

Пусть Господь Бог хранит,

Тебя от горя и беды!



Поздравление сестре / Фото "Утро ICTV"

Косички нежно заплетала,

Мне сестра-ласковая и любимая

И добрые руки говорили о любви

Любовь сестер, пылающая вечно

Так вечно, как пылает летнее солнце

Как льют дожди осенние и холодные

Да пусть любовь, эта живет всегда

Как цветет сад благоухающей весны.

С Днем рождения поздравляем!

Счастья, радости желаем!

Будь весела как птичка,

Трудолюбивая, как муравей,

Как пчелка уметь крутиться,

Как бабочка не печалиться!

Поздравления с днем рождения в прозе

Дорогая моя сестренка! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день обнимает тебя лучиками солнышка и согревает твое нежное сердечко!!! Пусть Бог оберегает твой жизненный путь, пусть счастье всегда идет рядом с тобой!

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Дорогая моя сестра, сегодня твой День Рождения, поздравляю тебя с радостью в сердце! Ты лучшая сестричка в мире, моя верная подруга, и я не могу передать свое счастье от того, что ты у меня есть. Желаю тебе быть здоровой, расцветать с каждым годом и молодеть душой, быть всегда в центре прекрасных событий, друзей и любви, быть счастливой прекрасной женщиной, у которой всегда сбываются мечты. C Днем рождения!



Приветствие сестре / Фото "Му рассвета"

Сестричка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был полон счастья, любви, здоровья, мира, благополучия и отсутствия потребности в чем-либо. Будь самой красивой и всей душой любимой!

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Дорогая моя сестричка — такой красивый, умный и очень добрый человек! Сердечно поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь напоминала пшеничное поле: богатая, красивая и свободная! Люби и будь нежно любима, работай и получай за свой труд достойное вознаграждение, чтобы тебя высоко ценили и глубоко уважали! Пусть стремительно растет твоя карьера, вдохновение не покидает тебя, а дает силы и силы! Будь всегда такой красивой, здоровой и счастливой!



Приветствие сестре / Фото из пинтереста

Поздравляю тебя, дорогая сестричка, в этот чудесный день. Ты для меня всегда будешь самой любимой, красивой и милой. Желаю тебе, чтобы в твоей жизни было только самое замечательное, самое доброе и прекрасное. Чтобы все твои желания исполнялись, даже самые сказочные. С днем рождения тебя!

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Сестричка моя, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе исполнения всех твоих мечтаний и капризов. Желаю, чтобы жизнь твоя была сладкой, как шоколад, чтобы в окружении твоем были добрые феи и волшебницы, чтобы всегда была поддержащая рука и сердце, которое не устанет тебя любить. Никогда не забывай, что у тебя есть я сестра, которая всегда рада тебя слышать, видеть и поддержать! Хорошего праздника тебе!



Приветствие сестре / Фото v24.com.ua