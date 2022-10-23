С Днем рекламиста: значение праздника, поздравления в стихах, прозе и открытках
Ежегодно 23 октября в Украине отмечают День рекламиста. Это праздник креативных и вдохновенных людей, занимающихся созданием и размещением рекламы. Чтобы вы могли поздравить своих друзей и знакомых с этим праздником, мы подготовили вам подборку замечательных картинок и искренних слов в прозе и стихах.
Термин "реклама" происходит от латинского слова "reclamare" – выкрикивать. Профессия рекламиста является одной из самых древних, ведь она появилась в античные времена. Когда-то в средневековье глашатаи выкрикивали разные тексты на ярмарках и площадях города, где рассказывали о преимуществах определенных продуктов. Так что их можно считать "прародителями" современных менеджеров по рекламе, пишет 24 канал.
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Значение Дня рекламиста
Этот праздник начали отмечать в 1994 году . Оно объединяет людей, работающих в сфере рекламы: маркетологов, пиарщиков, рекламодателей и рекламных менеджеров. По традиции рекламные агентства в этот праздник проводят корпоративные мероприятия, тематические вечеринки и интересные конкурсы, а также награждают лучших сотрудников.
В этом году реклама приобрела новое значение и оттенок, поскольку во время войны с помощью рекламы можно охватить больше людей и рассказать на зарубежную аудиторию о террористических действиях России против Украины. Различные рекламные агентства создают различные важные месседжи и коллаборации, чтобы проинформировать, что же происходит в Украине во время полномасштабного вторжения России, о ее военных преступлениях и геноциде украинцев.
Картинки-поздравления с Днем рекламиста
День рекламиста 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем рекламиста 2022 / Фото "УНИАН"
Поздравления с Днем рекламиста в картинках / Фото из открытых источников
День рекламиста картинки-поздравления / Фото "Главред"
Хорошие картинки-поздравления с Днем рекламиста / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем рекламиста в стихах
У День працівників реклами,
Вітаємо вас, друзі,
Важко висловити все словами,
А без слів ніяк не можна.
Бажаємо, щоб удача,
За собою повела,
Навіть складні завдання,
Вирішити вам допомогла!
Щоб клієнтів було багато,
І замовлення йшли річкою,
Настрою вам святкового,
Щоб кликав вас за собою!
***
У День працівника реклами
Вас привітати будемо раді!
Побажаємо нескінченно
Щастя, радості звичайно!
Щоб клієнтів було багато,
Серйозніше та багатше,
Щоб прийшли до вас на підмогу,
Дні, щоб стали солодше, яскравіше!
***
Кавалери, супер дами,
З Днем працівників реклами!
Просувайте ви товари,
Отримуйте гонорари.
Нехай живеться дуже солодко,
І йде робота гладко.
Цим насолоджуйтеся життям,
Незмінно посміхайтеся всім дням!
Поздравления в стихах с Днем рекламиста / Фото "Canva"
Без реклами не впізнати нас всіх новинок, не купити.
Побажаємо в День рекламіста Вам здоров’я і любові,
Будьте завжди в роботі – веселі, добрі, легкі,
Не зустрічаються нехай лиха, невдачі на шляху.
Вам бажаємо тільки світла, натхнення, позитиву,
Бути завжди в роботі з дружним колективом.
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Вічний двигун торгівлі
Був давно винайдено.
Майстер думки, майстер слова –
Рекламіст зветься він!
Бажаємо Вам, рекламісти
Просування, креативу,
Нехай ростуть доходи швидко –
Справа сенсу набуває!
Поздравление с Днем рекламиста в прозе
Розвиток бізнесу неможливий без організації рекламних проєктів. Займаються створенням реклами творчі, креативні, захоплені своєю роботою люди. Вітаючи з професійним святом, бажаємо вам, шановні рекламники, щоб любов і щастя завжди вас оточували й надихали на створення нових шедеврів!
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Шановні творці реклами, золота осінь дарує вам професійне свято. Прийміть щиросердні вітання в цей чудовий день! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаємо творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!
Поздравление в прозе с Днем рекламиста / Фото "Canva"
Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені вітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення і вільного польоту фантазії. Зі святом!
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Завдяки вашій відмінній роботі покупець поінформований про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі чесноти товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Успіхів вам і творчих успіхів у роботі!
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Рекламістам в їх свято підносимо самі чудові побажання! Нехай ніколи не вичерпається їх натхнення, адже вони народжені для того, щоб своїм розумом і руками творити чудеса, фарбувати місто в яскраві фарби й мотивувати людей доторкнутися до бажаного і прекрасного!