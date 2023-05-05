Имя Виталий происходит от римского слова vitalis, что означает "жизненный, исполненный жизни", пишет 24 Канал. Сегодня это имя распространено в Украине и многих других странах Европы. 5 мая Виталии отмечают День ангела.
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Поздравления с Днем ангела Виталия в стихах
В день Виталия, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Виталий,
Прими поздравления!
***
Мой любимый, сердце мое,
Как ты счастлив – счастливы мы оба,
Как ты грустный – так и я не засмеюсь,
За тебя, каждый вечер я молюсь:
Да благословит тебя Господь Бог с небес,
Шлет добрую судьбу, и во всем помогает,
А ангел-покровитель зажжет твою звезду,
С Днем Ангела Виталий, я люблю тебя!
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем ангела Виталия, мой добрый и милый,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты был счастлив!
С Днем ангела Виталия / Фото "Доброта"
Поздравление с Днем ангела Виталия в прозе
В этот праздничный день поздравляю Виталия с Днем Ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и уносит неприятности.
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Виталий! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!
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Дорогой Виталий. Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем Ангела Виталия! От всего сердца хочу пожелать тебе яркой жизни, непобедимых сил и крепкой веры. Созидай добро и помогай нуждающимся, не отступай от своих целей и стремлений, постигай любовь родных и облучай этот мир добротой своей души.
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Поздравляю с Днем Ангела Виталия. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!