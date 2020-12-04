4 декабря христиане отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители будущей Богоматерии Марии – святые Анна и Иоаким привели дочь в храм, чтобы посвятить ее Богу.

Сегодня именины празднуют все девушки и женщины, которые носят имя Мария. Именно таким именем названа Матерь Божья, которую чествуем на Третью Пречистую. Поздравьте сегодня родных и близких с Днем ангела искренними приветственными словами.

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Поздравления в прозе С Днем ангела Марии

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах домашних и рабочих. Чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда тебя сопровождали успех и процветание.



Поздравления с Днем ангела Марии в прозе

Дорогая, Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.

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Мария – чудесное имя, в нем душевность и тепло. Поэтому в этот день, дорогая, желаю тебе быть счастливой всю жизнь.

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С Днем ангела поздравляю я тебя! Желаю море счастья и любви. Пусть милый ангел хранит тебя всегда от всех напастей, трудностей и горя.

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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе много радости и будет наполненным Божьим присутствием!

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Искренне поздравляю с Днем Ангела, Мария! Пусть жизнь твоя будет яркой и красивой, пусть ангел-хранитель принесет тебе все самое лучшее – крепкое здоровье, осуществление всех мечтаний, успехи в работе и пылкую любовь на всю жизнь!

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Ты – радость в нашей жизни, Мария! Я искренне поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю, чтобы каждый день у тебя были радость, воодушевление, красота, здоровье и силы для новых свершений и приключений!

Поздравления в стихах С Днем ангела Марии

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії та благії літа!



Поздравления с Днем ангела Марии в стихах

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи ледь наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаємо все це мати,

Келиха з вином підняти.

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Марії найкращі привітання!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!