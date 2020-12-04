День ангела Марии: праздничные поздравления в прозе и стихах
4 декабря христиане отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители будущей Богоматерии Марии – святые Анна и Иоаким привели дочь в храм, чтобы посвятить ее Богу.
Сегодня именины празднуют все девушки и женщины, которые носят имя Мария. Именно таким именем названа Матерь Божья, которую чествуем на Третью Пречистую. Поздравьте сегодня родных и близких с Днем ангела искренними приветственными словами.
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Поздравления в прозе С Днем ангела Марии
Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах домашних и рабочих. Чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда тебя сопровождали успех и процветание.
Поздравления с Днем ангела Марии в прозе
Дорогая, Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.
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Мария – чудесное имя, в нем душевность и тепло. Поэтому в этот день, дорогая, желаю тебе быть счастливой всю жизнь.
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С Днем ангела поздравляю я тебя! Желаю море счастья и любви. Пусть милый ангел хранит тебя всегда от всех напастей, трудностей и горя.
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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе много радости и будет наполненным Божьим присутствием!
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Искренне поздравляю с Днем Ангела, Мария! Пусть жизнь твоя будет яркой и красивой, пусть ангел-хранитель принесет тебе все самое лучшее – крепкое здоровье, осуществление всех мечтаний, успехи в работе и пылкую любовь на всю жизнь!
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Ты – радость в нашей жизни, Мария! Я искренне поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю, чтобы каждый день у тебя были радость, воодушевление, красота, здоровье и силы для новых свершений и приключений!
Поздравления в стихах С Днем ангела Марии
Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії та благії літа!
Поздравления с Днем ангела Марии в стихах
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ледь наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаємо все це мати,
Келиха з вином підняти.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Марії найкращі привітання!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Маші нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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