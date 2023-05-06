Поздравление с Днем ангела Юрия 2023: трогательные слова в стихах и прозе
День ангела Юрия в этом году отмечается 6 мая. Это имя популярно в Украине: оно означает хлебороб. В этот день поздравьте именинников с праздником пожеланиями в стихах и прозе.
Святым заместителем юношей и мужчин с именем Юрий является Георгий Победоносец, информирует 24 Канал. Поэтому юноши, которые являются владельцами этого имени, смелы и ставят духовные ценности выше материальных.
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Поздравление с Днем ангела Юрия в стихах
Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,
Чтобы сбывались самые сложные мечты,
Вдохновляйся и все планово расти,
Все, что ищешь – легко найти.
И в здоровье, и в деньгах только достатка,
В голове, в семье тотального порядка.
***
Юрий, пусть исполнятся все мечты и планы,
Пусть судьба подарит счастье.
Пусть любовь и тепло семьи
Согревает сердце каждый день, как оружие.
***
Юрий, поздравляю с праздником тебя!
Радуйся от всего сердца теперь,
Отдыхай, весь мир любя,
А работай не торопясь.
Пусть сегодня будет пир,
Прибегут к тебе друзья,
И улыбнется тебе этот день
И приветствует вдруг тебя!
***
Пусть нрав пронесется
По всей жизни бурей,
А ты в эпицентр попади
К ней скорей, Юрий!
Пусть подхватит ветер счастья,
Вьюга денег пусть заметет,
Ураган любви и красоты
Крыша пусть снесет!
Поздравление с Днем ангела Юрия / Фото "Рівне медіа"
Поздравление с Днем ангела Юрия в прозе
Уважаемый Юрий! Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена незабываемыми моментами, а твоя душа обретает радость в самых простых вещах. Желаю тебе любви, добра и гармонии!
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Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю идти к своим желаниям, победным итогам больших дел, отличному настроению и большому уважению.
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В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
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Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!