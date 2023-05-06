Поздравление с Днем ангела Юрия 2023: трогательные слова в стихах и прозе

День ангела Юрия в этом году отмечается 6 мая. Это имя популярно в Украине: оно означает хлебороб. В этот день поздравьте именинников с праздником пожеланиями в стихах и прозе.

Святым заместителем юношей и мужчин с именем Юрий является Георгий Победоносец, информирует 24 Канал. Поэтому юноши, которые являются владельцами этого имени, смелы и ставят духовные ценности выше материальных.

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Поздравление с Днем ангела Юрия в стихах

Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,

Чтобы сбывались самые сложные мечты,

Вдохновляйся и все планово расти,

Все, что ищешь – легко найти.

И в здоровье, и в деньгах только достатка,

В голове, в семье тотального порядка.

***

Юрий, пусть исполнятся все мечты и планы,

Пусть судьба подарит счастье.

Пусть любовь и тепло семьи

Согревает сердце каждый день, как оружие.

***

Юрий, поздравляю с праздником тебя!

Радуйся от всего сердца теперь,

Отдыхай, весь мир любя,

А работай не торопясь.

Пусть сегодня будет пир,

Прибегут к тебе друзья,

И улыбнется тебе этот день

И приветствует вдруг тебя!

***

Пусть нрав пронесется

По всей жизни бурей,

А ты в эпицентр попади

К ней скорей, Юрий!

Пусть подхватит ветер счастья,

Вьюга денег пусть заметет,

Ураган любви и красоты

Крыша пусть снесет!



Поздравление с Днем ангела Юрия / Фото "Рівне медіа"

Поздравление с Днем ангела Юрия в прозе

Уважаемый Юрий! Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена незабываемыми моментами, а твоя душа обретает радость в самых простых вещах. Желаю тебе любви, добра и гармонии!

***

Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю идти к своим желаниям, победным итогам больших дел, отличному настроению и большому уважению.

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

***

Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!