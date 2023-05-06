Святим заступником хлопців та чоловіків з іменем Юрій є Георгій Побідоносець, інформує 24 Канал. Тому юнаки, що є володарі цього імені, є сміливими та ставлять духовні цінності вище за матеріальні.
Дивіться також Вчинив християнський подвиг: історія свята Георгія Побідоносця та що не можна робити в цей день
Привітання з Днем ангела Юрія у віршах
Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та все планово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
В голові, в родині тотального порядку.
***
Юрій, нехай здійсняться всі мрії і плани,
Нехай доля подарує щастя.
Нехай любов і тепло родини
Зігріває серце щодня, мов зброя.
***
Юрій, вітаю зі святом тебе!
Радій від щирого серця тепер,
Відпочивай, весь світ люблячи,
А працюй не поспішаючи.
Нехай сьогодні буде гостина,
Прибіжать до тебе друзі,
Й всміхнеться тобі ця днина
І привітає раптом тебе!
***
Нехай вдача пронесеться
По всім житті бурею,
А ти в епіцентр потрап
До неї швидше, Юрію!
Нехай підхопить вітер щастя,
Завірюха грошей нехай замете,
Ураган любові й краси
Дах нехай геть знесе!
Привітання з Днем ангела Юрія / Фото "Рівне медіа"
Привітання з Днем ангела Юрія у прозі
Шановний Юрію! Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене незабутніми моментами, а твоя душа знаходить радість в найпростіших речах. Бажаю тобі любові, добра та гармонії!
***
Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю йти до своїх бажань, переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.
***
В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.
***
Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!