Поздравления с Днем ангела Ирины: теплые слова в стихах и прозе для именинниц
Имя Ирина – известное и популярное в Украине. Сегодня, 18 мая, обладательницы этого имени отмечают День ангела. Они целеустремленны и дружелюбны, а также очень ответственны.
По церковному календарю сегодня, 18 мая, празднуют День ангела Ирины, пишет 24 Канал. Это имя происходит от имени древнегреческой богини мира и покоя Эйрены. Оно означает "умиротворенное", "спокойное". Лучшие пожелания в стихах и прозе можно подобрать ниже в подборке.
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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах
Хорошего такого дня,
Именины у Ирины.
Прими ты от меня поздравления,
Пусть сбудутся твои желания.
В жизни желаю только радоваться,
И никогда тебе не болеть.
Пусть судьба приветливо удивляет,
Любовь и счастье дарит.
Желаю друзей верных тебе,
Чтобы помогли в беде.
Пусть твой ангел тебя оберегает,
Всякая идущая беда отгоняет.
***
Во время, когда цветет черемуха,
Празднует свой День ангела Ирина!
Итак, сегодня всех Иринок обнимаем,
Любви и здоровьица желаем!
***
Дорогая Ируся! С днем Ангела, солнце!
Пусть приоткроется в счастье окошко,
Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,
Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,
Всегда оставайся такой же прекрасной.
Веселый, улыбающийся, солнечно-ясный,
Пусть это стихотворение тебе несет радость,
Безоблачным будет всегда небосклон!
***
День Ангела сегодня твой,
Родная наша Ирина!
Пусть он несет тебе покой,
И радости – без меры.
Пусть дни без лишней суеты
Идут, унося нрав!
Если бы с каждым днем была бы ты
Прекраснее и богаче!
***
Прекрасной Ирине в ее именины
Желаем быть счастливым сейчас!
И тысячу лет печали не знать,
Любви и Ангела – оберегать!
Ярких моментов, в любви признаний,
Прекрасных минут и новых надежд!
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Радио трек"
Поздравление с Днем ангела Ирины в прозе
Ирина, с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной, полной искренней доброты, верности и взаимопонимания с близкими людьми. Желаю тебе веры в себя и свои возможности, успехов во всех начинаниях и вдохновения для достижения новых высот
***
Ирина значит "мир". В мою жизнь ты приносишь вместе с этим миром еще и радость, удовольствие от приятного общения, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!
***
Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя, Ирина!
***
Ирочка, этот прекрасный день стал поводом к радости у всех твоих друзей. Мы спешим поздравить тебя и пожелать миллион исполненных желаний. Пусть судьба радует тебя не только спокойной и размеренной жизнью, но и интересными поворотами, ведущими за собой цепь приятных сюрпризов. Пусть здоровье не подводит, а настроение всегда будет отличным!
***
Мое сердце радуется, а душа хочет сказать много красивых слов. Желаю тебе, Ирина, в этот день погрузиться в океан радости, оставив все печали на песчаном берегу. Пусть волна вдохновения накроет тебя с головой, а брызги удачи и удачи навсегда останутся на лице. Пусть бурные потоки жизни несут навстречу любви, с которой вы найдете тихую гавань!