Поздравления с Днем ангела Ирины 2023: самые теплые пожелания в стихах и прозе
Девушки и женщины с именем Ирина празднуют именины сегодня, 29 апреля. Их имя происходит из древнегреческого и означает "спокойствие" и "мир".
Имя Ирина – популярное в Украине. Заместительницами обладательниц этого имени являются святая Ирина Македонская. В этот день поздравьте родных и близких с праздником теплыми и трогательными словами в стихах и прозе, собранные 24 Каналом.
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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах
Во время, когда цветет черемуха,
Празднует свой День ангела Ирина!
Итак, ныне всех Иринок обнимаем,
Любви и здоровьица желаем
***
Хорошего такого дня,
Именины у Ирины.
Прими ты от меня поздравления,
Пусть сбудутся твои желания.
В жизни желаю только радоваться,
И никогда тебе не болеть.
Пусть судьба приветливо удивляет,
Любовь и счастье дарит.
Желаю друзей верных тебе,
Чтобы помогли в беде.
Пусть твой ангел тебя оберегает,
Всякая идущая беда отгоняет.
***
День Ангела сегодня твой,
У нашей родной Ирины!
Пусть он несет тебе покой,
И радости без меры.
Пусть дни без лишней суеты
Идут, унося нрав!
Чтобы с каждым днем становилась ты
Прекраснее и богаче!
***
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
Ире нашей все дары
Только высшего сорта.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях грез!
***
Прекрасной Ирине в ее именины
Желаем быть счастливым сейчас!
И тысячу лет печали не знать,
Любви и Ангела – оберегать!
Ярких моментов, в любви признаний,
Прекрасных минут и новых надежд!
Поздравление с Днем ангела Ирины в прозе
Ирина, поздравляю тебя с красивым праздником – Днем Ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Прими наши горячие поздравления с днем твоего Ангела! В этот особый праздник хочется пожелать встречать на пути только настоящие ценности! Любви, здоровье, взаимопонимание тебе, Ирина!
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Ирина означает "мир". Вместе с этим миром ты приносишь еще радость, приятное общение, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!
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С Днем ангела, Ирина! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!