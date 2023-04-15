Поздравление с Днем ангела Григория: трогательные слова в стихах и прозе
15 апреля в Украине отмечают День ангела Григория. Мужчины, носящие это имя – хорошие лидеры и чувственные к другим. Поздравьте друзей и близких с именинами хорошими словами в стихах и прозе.
Именины Григория празднуют много раз в год, в том числе и 15 апреля. Святым покровителем мужчин с этим именем является святитель Григорий Двоеслов, бывший Папой Римским, сообщает 24 Канал. Имя Григорий происходит из древнегреческого и означает "бодрый", "бдительный".
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Поздравления с Днем ангела Григория в стихах
Любви, добра только Божьей милости!
Да будет жизнь, счастливее сказки.
Пусть Ангел на помощь летит всегда с неба.
И будет ласков и благосклонен к тебе.
Желаем веры, любви, надежды,
Пусть сбудутся планы, желания и мечты.
Пусть солнышко судьбу теплом согревает,
Пусть тебе, Григорий, Господь помогает!
***
С Днем ангела тебя, Григорий!
Тебе желаю счастья море,
Пусть твой успех ощутим,
И уважают добрые люди!
Душа пусть улыбкой сияет,
Жизнь – любовью расцветает!
***
С Днем ангела тебя, Григорий!
Любви, искренности, тепла,
Больше радостных историй,
Чтобы судьба хороша была!
К тебе успех пусть приходит,
А с ним – достаток, в делах порядок,
Пусть здоровье не подводит,
И накроет счастье водопад!
***
Григорий, в именины светлые
Тебя приветствую я тепло!
Пусть воплощаются сны заветные,
Чтоб во всем тебе везло!
Желаю самых ярких праздников,
Пустой будет легким путь к мечтам!
Всего хорошего, прекрасного,
Что ты только хочешь сам!
***
Пусть же Гриши жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Да будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждый миг почувствовал
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе да дарит
Счастья, здоровья и долгого возраста.
Открытки с Днем ангела / Фото facedobra
Поздравление с Днем ангела Григория в прозе
Пусть у тебя, Григорий, судьба будет похожа на ограненный бриллиант, такая же яркая, блестящая, искрящаяся и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не обращай на препятствия и не забывай обещания!
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Григорий, в День ангела прими искренние поздравления. Желаем тебе оставаться таким же сильным и сообразительным. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда крылья опускаются вниз! Проведи в этот день радостно с родными и друзьями.
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Поздравляю тебя с Днем ангела, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, здравомыслящим, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты восторгов и побед. Здоровье тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!
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Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине свят, а значение велико – это День Ангела. Григорий я поздравляю тебя, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не оставлял тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!