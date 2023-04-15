Поздравление с Днем ангела Григория: трогательные слова в стихах и прозе

15 апреля в Украине отмечают День ангела Григория. Мужчины, носящие это имя – хорошие лидеры и чувственные к другим. Поздравьте друзей и близких с именинами хорошими словами в стихах и прозе.

Именины Григория празднуют много раз в год, в том числе и 15 апреля. Святым покровителем мужчин с этим именем является святитель Григорий Двоеслов, бывший Папой Римским, сообщает 24 Канал. Имя Григорий происходит из древнегреческого и означает "бодрый", "бдительный".

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Поздравления с Днем ангела Григория в стихах

Любви, добра только Божьей милости!

Да будет жизнь, счастливее сказки.

Пусть Ангел на помощь летит всегда с неба.

И будет ласков и благосклонен к тебе.

Желаем веры, любви, надежды,

Пусть сбудутся планы, желания и мечты.

Пусть солнышко судьбу теплом согревает,

Пусть тебе, Григорий, Господь помогает!

***

С Днем ангела тебя, Григорий!

Тебе желаю счастья море,

Пусть твой успех ощутим,

И уважают добрые люди!

Душа пусть улыбкой сияет,

Жизнь – любовью расцветает!

***

С Днем ангела тебя, Григорий!

Любви, искренности, тепла,

Больше радостных историй,

Чтобы судьба хороша была!

К тебе успех пусть приходит,

А с ним – достаток, в делах порядок,

Пусть здоровье не подводит,

И накроет счастье водопад!

***

Григорий, в именины светлые

Тебя приветствую я тепло!

Пусть воплощаются сны заветные,

Чтоб во всем тебе везло!

Желаю самых ярких праздников,

Пустой будет легким путь к мечтам!

Всего хорошего, прекрасного,

Что ты только хочешь сам!

***

Пусть же Гриши жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе да дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.



Открытки с Днем ангела / Фото facedobra

Поздравление с Днем ангела Григория в прозе

Пусть у тебя, Григорий, судьба будет похожа на ограненный бриллиант, такая же яркая, блестящая, искрящаяся и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не обращай на препятствия и не забывай обещания!

***

Григорий, в День ангела прими искренние поздравления. Желаем тебе оставаться таким же сильным и сообразительным. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда крылья опускаются вниз! Проведи в этот день радостно с родными и друзьями.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, здравомыслящим, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты восторгов и побед. Здоровье тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

***

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине свят, а значение велико – это День Ангела. Григорий я поздравляю тебя, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не оставлял тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!