Поздравления с Днем ангела Георгия 2023: теплые пожелания для именинников в стихах и прозе
День ангела Георгия украинцы отмечают 15 апреля. Мужчины, наделенные таким именем, носят трудолюбивый и выносливый характер. В этот день поздравьте именинников в стихах или в прозе.
Заместителем мужчин по имени Георгий считают Юрия Победоносца, сообщает 24 Канал. С детства Юрия являются чувственными мальчиками, которые вырастают настойчивыми мужчинами.
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Поздравление с Днем ангела Георгия в стихах
Георгий, я хочу поздравить
Ведь этот день по праву твоему,
И пожелание оставить
Тебе на память, милый мой.
Желаю тебе удачи,
Веселья, радости всегда,
Улыбку ты свою не прячь и
Неси сквозь долгие годы.
Надейся, верь, что будет чудо,
И оно точно сбудется,
И ты счастливее всех будешь,
Плохое забудется.
***
Пусть Ангел всегда хранит,
Беда тебя пусть не знает,
Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,
Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
В жизни тебя всегда постигают,
В пасмурный день не покидают!
***
Георгий – удивительное имя!
Он ярок и смел, он отмечен судьбой.
И в словах, и в делах, и один, и с другими.
Он всегда и во всем остается собой.
С Днем ангела Георгия / Фото "Приветствие"
Поздравление с Днем ангела Георгия в прозе
Георгий, поздравляю с твоими именинами! Пусть твое имя прославится на весь мир, а ты будешь счастливым, здоровым человеком с яркой энергией. Пусть ангел каждый день охраняет тебя и хранит тебя от ошибок.
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От всей души поздравляю тебя Георгий с днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждый путь в жизни будет усыпан нравом и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком!
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Георгий, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным!
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Сегодня, в день твоих именин, Георгий, хочется пожелать тебе, чтобы жизнь оправдала все твои надежды! Пусть твои дни будут исполнены светлых мгновений, любви и успехов, а печаль и тревога не ступают на твой порог! От всего сердца поздравляем тебя с праздником!
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Георгий, поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего Ангела Хранителя это будет легче осуществить.