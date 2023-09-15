С праздником Рош га-Шана: самые искренние поздравления с еврейским Новым годом
Рош га-Шана – это начало Нового года у всех, кто исповедует иудаизм. Преимущественно приходится на период с середины сентября по начало октября.
Евреи верят, что в этот день принимается решение о судьбе человека на следующий год. И его могут изменить в течение 10 дней. Поэтому, когда начинается Новый год, евреи еще 10 дней раскаиваются, чтобы иметь хорошую судьбу. Такое решение утверждается на 10-й день. Также считается, что именно в этот день Бог закончил творить мир и появились первые люди. 24 Канал собрал поздравление с праздником Рош га-Шана.
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Поздравления с Рош га-Шана: своими словами, в картинках
Год улыбок даже без причины! (ШанА шель хиухим гам ле ло сибА) !שנה של חיוכים גם ללא סיבה
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Год цветения и процветания! (Уважение шель прихА вэ сигсуг) !שנה פריחה ושגשוג .
Да будет Вам год любви и большого счастья, здоровья, веселья, мира над головой и надежды! (Ше тихие лахем ШанА шель ахава ве Ошер гадОль бриУт ве симха, шалом ве тиква)
שתהיה לכם שנה של אהבה ואושר גדול
!בריאות ושמחה, שלום ותקווה
Рош га-Шана / Фото Фейсбук Verazzano Grill
Хорошего и сладкого года! (ШанА товФ ве метукА) .שנה טובה ומתוקה
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С праздником! (Хаг самеах) !חג שמח
С праздником Рош га-Шана / Фото
Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош га-Шана пришел к нашей двери, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самые сладкие из возможных вкусностей, пусть пройдет без проблем и доставит нам всем радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.
С праздником Рош га-Шана / Фото Pinterest
Пусть праздник Рош га-Шана принесет вам невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, счастье и благополучие. Да будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.
С праздником Рош га-Шана / Фото "Апостроф"
С праздником Рош га-Шана / Фото Украинская ассоциация иудаики