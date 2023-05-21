С праздником последнего звонка 2023: поздравления для учителей и одноклассников в прозе и стихах

26 мая в украинских школах должен прозвучать последний звонок, однако каждое учебное заведение само решает, когда заканчивать обучение. Поскольку уже второй год традиционный весенний праздник проходит в условиях войны, то предлагаем поздравить учителей и одноклассников приятными словами.

24 Канал подготовил для вас наилучшие пожелания, которые в долгожданный весенний день можно прислать родным и знакомым. Поздравьте всех, для кого последний звонок действительно праздник. Ведь наши школьники продолжают учиться во время войны, а учителя – несмотря на воздушные тревоги и обстрелы, продолжают делиться своими знаниями.

К теме Последний звонок в украинских школах: картинки-поздравления с весенним праздником

Поздравления с последним звонком в прозе

Последний звонок – праздник радости и печали! Хочется поблагодарить учителей, которые отважно изо дня в день делились знаниями и сердечными советами! Школа становится вторым домом, поэтому мы не прощаемся, а говорим "До свидания!".

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Вот и подошло то светлое время, ради которого вы приложили немало усилий и труда. Теперь вы стоите на пороге новой жизни и еще больших свершений. Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной рукой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – все это осталось в прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и сформировавшиеся личности, избравшие свою тропу в жизнь.

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Поздравляю тебя, учебный год смело можно считать завершенным. Последний звонок – это начало новых приключений и веселого отдыха. Поэтому желаю тебе не потерять свой энтузиазм, не упустить никакой возможности, не скучать ни дня. В общем, крутых тебе каникул и драйвового настроения.

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Учеба, одноклассники, учителя – все осталось позади и детство тоже – далекое, веселое и хорошо. Последний звонок в школе – это первый звонок во взрослую, нелегкую и серьезную жизнь! Всем, кто причастен к этому великому событию в жизни – любви, благополучию, радости и, конечно же, огромным успехам и движению вперед! Пусть не розами будет усыпан путь, но выпускники теперь взрослые, сильные и мужественные люди – все пройдут и одолеют с честью! Счастливого пути, дорогие друзья!



С праздником последнего звонка: поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

Поздравления с последним звонком в стихах

Вы взрослые, красивые, вдохновенные,

Лучшие из лучших на всей земле.

Не держите синицу в горсти,

Пусть вас зовут в даль журавли.

Вы к мечтам своим линьте крылато,

Не останавливайтесь, чтобы не было...

Пусть удачи у вас будет много

И человеческое согревает тепло.

А жизнь – это работа и чудо.

В нем печали и радости есть.

Идите уверенно, упрямо, смело,

Выбирайте самое лучшее, свое!

Но чтобы улыбнулось небо

И удача желанная пришла,

Самостоятельно трудиться надо,

Настойчиво, в поте лица.

Ибо жизнь – это серьезно, не шутки,

Что посеете – то и соберете.

Манны с неба ждать не стоит,

Вы всегда помните об этом.

***

Учебный год к финишу подошел.

Вот и все, кончились уроки.

И перед вами – тысячи дорог,

Где самостоятельно выполните шаги

И выберете ту, только одну,

Что поведет вперед по вашей судьбе.

Так что выбирайте солнечную, ясную,

Дорога светлая в цветочном поле,

Которая к счастью всегда приведет,

С которой видны горизонты и дальше,

На ней вы не оступитесь нигде,

А проживете честно и без печали.

***

Последний звонок раздался.

Он долгое время нам всем пел:

Он звал на урок, с урока,

Так было каждый день, каждый год.

Мы приветствуем вас. Прощайте,

О нас всех не забывайте,

Вы педагоги – высший класс,

Мы искренне любим всех вас!

***

Мы слышим, звенит звонок,

И вот прошел наш последний урок.

И в этот замечательный, торжественный праздник,

Вы слышите приветствий много:

Спасибо вам, за то, что были с нами,

За то, что учили нас годами,

За все образование, которое дали –

Человека у нас вы сохранили!