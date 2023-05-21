С праздником последнего звонка 2023: поздравления для учителей и одноклассников в прозе и стихах
26 мая в украинских школах должен прозвучать последний звонок, однако каждое учебное заведение само решает, когда заканчивать обучение. Поскольку уже второй год традиционный весенний праздник проходит в условиях войны, то предлагаем поздравить учителей и одноклассников приятными словами.
24 Канал подготовил для вас наилучшие пожелания, которые в долгожданный весенний день можно прислать родным и знакомым. Поздравьте всех, для кого последний звонок действительно праздник. Ведь наши школьники продолжают учиться во время войны, а учителя – несмотря на воздушные тревоги и обстрелы, продолжают делиться своими знаниями.
К теме Последний звонок в украинских школах: картинки-поздравления с весенним праздником
Поздравления с последним звонком в прозе
Последний звонок – праздник радости и печали! Хочется поблагодарить учителей, которые отважно изо дня в день делились знаниями и сердечными советами! Школа становится вторым домом, поэтому мы не прощаемся, а говорим "До свидания!".
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Вот и подошло то светлое время, ради которого вы приложили немало усилий и труда. Теперь вы стоите на пороге новой жизни и еще больших свершений. Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной рукой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – все это осталось в прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и сформировавшиеся личности, избравшие свою тропу в жизнь.
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Поздравляю тебя, учебный год смело можно считать завершенным. Последний звонок – это начало новых приключений и веселого отдыха. Поэтому желаю тебе не потерять свой энтузиазм, не упустить никакой возможности, не скучать ни дня. В общем, крутых тебе каникул и драйвового настроения.
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Учеба, одноклассники, учителя – все осталось позади и детство тоже – далекое, веселое и хорошо. Последний звонок в школе – это первый звонок во взрослую, нелегкую и серьезную жизнь! Всем, кто причастен к этому великому событию в жизни – любви, благополучию, радости и, конечно же, огромным успехам и движению вперед! Пусть не розами будет усыпан путь, но выпускники теперь взрослые, сильные и мужественные люди – все пройдут и одолеют с честью! Счастливого пути, дорогие друзья!
С праздником последнего звонка: поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников
Поздравления с последним звонком в стихах
Вы взрослые, красивые, вдохновенные,
Лучшие из лучших на всей земле.
Не держите синицу в горсти,
Пусть вас зовут в даль журавли.
Вы к мечтам своим линьте крылато,
Не останавливайтесь, чтобы не было...
Пусть удачи у вас будет много
И человеческое согревает тепло.
А жизнь – это работа и чудо.
В нем печали и радости есть.
Идите уверенно, упрямо, смело,
Выбирайте самое лучшее, свое!
Но чтобы улыбнулось небо
И удача желанная пришла,
Самостоятельно трудиться надо,
Настойчиво, в поте лица.
Ибо жизнь – это серьезно, не шутки,
Что посеете – то и соберете.
Манны с неба ждать не стоит,
Вы всегда помните об этом.
***
Учебный год к финишу подошел.
Вот и все, кончились уроки.
И перед вами – тысячи дорог,
Где самостоятельно выполните шаги
И выберете ту, только одну,
Что поведет вперед по вашей судьбе.
Так что выбирайте солнечную, ясную,
Дорога светлая в цветочном поле,
Которая к счастью всегда приведет,
С которой видны горизонты и дальше,
На ней вы не оступитесь нигде,
А проживете честно и без печали.
***
Последний звонок раздался.
Он долгое время нам всем пел:
Он звал на урок, с урока,
Так было каждый день, каждый год.
Мы приветствуем вас. Прощайте,
О нас всех не забывайте,
Вы педагоги – высший класс,
Мы искренне любим всех вас!
***
Мы слышим, звенит звонок,
И вот прошел наш последний урок.
И в этот замечательный, торжественный праздник,
Вы слышите приветствий много:
Спасибо вам, за то, что были с нами,
За то, что учили нас годами,
За все образование, которое дали –
Человека у нас вы сохранили!