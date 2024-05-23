Счастливых каникул, дорогие школьники: оригинальные поздравления в картинках с последним звонком

Уже совсем скоро в школах Украины прозвучит последний звонок. У кого-то праздник состоится в эту пятницу, а у других – в следующую. Ребята завершают учебный год и отправляются на долгожданные и заслуженные летние каникулы.

Этот школьный год также был сложный для украинских детей. Воздушная тревога, взрывы, страх и переживания – все это сопровождало учеников. Однако даже во время войны они пытались сделать свои будни незабываемыми и веселыми.

Важно Международные и профессиональные праздники в мае 2024: сколько будет выходных и рабочих дней

Праздник последнего звонка ждут как школьники, так и учителя. Ведь для всех это возможность хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. По случаю такого замечательного события LifeStyle 24 подготовил хорошие поздравления в картинках. Смотрите нашу невероятную подборку.

Картинки-поздравления с последним звонком

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото Canva

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Хороших каникул / Фото LifeStyle 24

Поздравляем всех с приближением летних каникул. Желаем провести их так, чтобы запомнились на всю жизнь и подарили только положительные эмоции. Пусть радостные моменты случаются и в такие тяжелые для Украины времена.