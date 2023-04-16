Поздравления с Пасхой в картинках: подборка для родных и друзей

16 апреля украинцы отмечают светлый праздник Воскресения Христова. В этот день нетерпеливо ждут все верующие, ведь он полон любовью, радости, семейного уюта. 24 Канал подготовил подборку ярких поздравлений, которые следует отправить на Пасху друзьям и родным.

Пасха – символ вечной жизни, победы жизни над смертью. К этому дню готовятся по-особому. Дома царит аромат душистой маминой или бабушкиной паски, разрисовывают писанки, собирают праздничную корзину. На Пасху отовсюду радостно звучит "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". Это еще один повод собраться с самыми родными, почувствовать праздник, которого сегодня так не хватает.

К теме Что нельзя класть в пасхальную корзину: 5 продуктов, о которых вы не знали

Мы можем встречать Пасху дома, святить паску, радоваться благодаря защитникам Украины, которые постоянно борются с врагом. В этот светлый день поздравим друг друга и наших военных красивыми открытками.

Поздравления с Пасхой в картинках



Картинки-поздравления с Пасхой / Фото Pinterest



Поздравления с Пасхой в картинках / Фото Pinterest



Поздравления с Пасхой в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Пасхой / Фото Pinterest



Пасхальные поздравления – картинки / Фото Pinterest



Поздравления с Пасхой – открытки / Фото Pinterest



Картинки с Пасхой 2023 / Фото Pinterest