Традиционные поздравления на Новый год: замечательные стихи-поздравления

31 декабря 2022, 21:15
Читати новину українською

Издавна существует традиция поздравлять на Новый год, ведь украинское народное творчество всегда отличалось своими праздничными поздравлениями. По случаю праздника мы подготовили отличную подборку, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

Часть украинцев отмечала Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а другая часть будет праздновать его по юлианскому календарю – 7 января в 2023 году. Итак, поздравлять с Рождеством и Новым годом можно гораздо быстрее, ведь сегодня важно говорить приятные и радостные слова ближним, чтобы согреть их сердца и подарить улыбку. 24 канал.

Читайте также Традиции Нового года 2023: что можно и нельзя делать, народные приметы в новогоднюю ночь

Поздравления на Новый год – хорошие поздравления

Дай вам Бог
И счастье, и здоровье
Дождаться от Рождества
До Нового года,
От Нового года к Богоявлению,
От Богоявления до Воскресения,
С этого года до ста лет.
С года и в год,
Пока Господь обозначил возраст.

***

Пусть этот день, а также год – всегда будет веселым.
Божья искренняя благодать, всегда будет в жилищах.
Беды не знать, ни страданий – в достатке всегда жить,
И Дню Рождения Христа – поистине радоваться!

***

Пусть в году новом,
При святом Рождестве,
Все мечты исполнятся
Древние и новые!
Как тем пастухам,
Пусть Вам ангел ежедневно
Приносит домой
Приятные новости!
Христос родился!

***

С Новым годом всех поздравляю!
Чтобы вам весело жилось,
Чтобы задуманное сбылось,
Чтобы никогда не болели,
Чтобы ничего не болело,
Чтобы в труде все горело
Да и в кармане шелестело!
Чтобы, как цветы, вы цвели
Сто лет прожили!

Поздравления с Новым годом 2023 – поздравления, стихи-пожелания / Фото из открытых источников

Украинский я школьник,
И казак невроку,
Здоровью вас хозяева,
С днем Нового года.
Пусть Вам Бог даст здоровье,
И вашей семье,
Чтобы счастье и радость
Вы имели отныне.
Будьте веселы как весна,
Работящие как пчела,
А красивые как рожи!
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЕТ!

***

В хороший день, в хорошее время
С Рождеством поздравляем Вас!
С Ужином Святой, веселой колядой!
Пусть колядочка раздается, и снежком пусть посевает,
Пусть Рик Новый несет в дом,
Счастья и радости много!
Христос родился!

***

К счастью, к здоровью, к тому Новому году
Едва я сумку к вам притащил.
А в той сумке ясные звезды,
Чтобы вам родила пшеничку в поле.

А в той сумке луна ясная,
Чтобы на вашем столе хлеб был беленький.
А в той сумке листик из дуба,
Была бы здоровая любимая семья.

Все из того мешка я высыпаю,
В сумку положить хорошенько прошу:
Кольцо колбаски, кавальчик сала,
Пышка, орешки, яблоко пару,

Можно еще дать меду чашку,
Чтобы венчание шло круглый год гладко.
Не будьте скупы, хозяйка,
На другой год вернусь с полной сумкой.

Автор: Ірина Ковальчук