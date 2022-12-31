Традиционные поздравления на Новый год: замечательные стихи-поздравления

Издавна существует традиция поздравлять на Новый год, ведь украинское народное творчество всегда отличалось своими праздничными поздравлениями. По случаю праздника мы подготовили отличную подборку, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

Часть украинцев отмечала Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а другая часть будет праздновать его по юлианскому календарю – 7 января в 2023 году. Итак, поздравлять с Рождеством и Новым годом можно гораздо быстрее, ведь сегодня важно говорить приятные и радостные слова ближним, чтобы согреть их сердца и подарить улыбку. 24 канал.

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Поздравления на Новый год – хорошие поздравления

Дай вам Бог

И счастье, и здоровье

Дождаться от Рождества

До Нового года,

От Нового года к Богоявлению,

От Богоявления до Воскресения,

С этого года до ста лет.

С года и в год,

Пока Господь обозначил возраст.

***

Пусть этот день, а также год – всегда будет веселым.

Божья искренняя благодать, всегда будет в жилищах.

Беды не знать, ни страданий – в достатке всегда жить,

И Дню Рождения Христа – поистине радоваться!

***

Пусть в году новом,

При святом Рождестве,

Все мечты исполнятся

Древние и новые!

Как тем пастухам,

Пусть Вам ангел ежедневно

Приносит домой

Приятные новости!

Христос родился!

***

С Новым годом всех поздравляю!

Чтобы вам весело жилось,

Чтобы задуманное сбылось,

Чтобы никогда не болели,

Чтобы ничего не болело,

Чтобы в труде все горело

Да и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, вы цвели

Сто лет прожили!

Поздравления с Новым годом 2023 – поздравления, стихи-пожелания / Фото из открытых источников

Украинский я школьник,

И казак невроку,

Здоровью вас хозяева,

С днем Нового года.

Пусть Вам Бог даст здоровье,

И вашей семье,

Чтобы счастье и радость

Вы имели отныне.

Будьте веселы как весна,

Работящие как пчела,

А красивые как рожи!

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЕТ!

***

В хороший день, в хорошее время

С Рождеством поздравляем Вас!

С Ужином Святой, веселой колядой!

Пусть колядочка раздается, и снежком пусть посевает,

Пусть Рик Новый несет в дом,

Счастья и радости много!

Христос родился!

***

К счастью, к здоровью, к тому Новому году

Едва я сумку к вам притащил.

А в той сумке ясные звезды,

Чтобы вам родила пшеничку в поле.

А в той сумке луна ясная,

Чтобы на вашем столе хлеб был беленький.

А в той сумке листик из дуба,

Была бы здоровая любимая семья.

Все из того мешка я высыпаю,

В сумку положить хорошенько прошу:

Кольцо колбаски, кавальчик сала,

Пышка, орешки, яблоко пару,

Можно еще дать меду чашку,

Чтобы венчание шло круглый год гладко.

Не будьте скупы, хозяйка,

На другой год вернусь с полной сумкой.