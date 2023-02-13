День святого Валентина 2023: оригинальные картинки-поздравления с праздником любви

21:00

Каждый год 14 февраля в Украине и мире отмечают День святого Валентина. Этот праздник символизирует любовь, которая является глубочайшей сердечной привязанностью к человеку. Этот день является прекрасной возможностью, чтобы выразить свои чувства тем, кого вы искренне любите.