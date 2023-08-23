Поздравления с Днем Независимости Украины: искренние открытки и картинки к празднику

День независимости Украины традиционно отмечаем 24 августа. В нынешних реалиях оно приобретает новое содержание, ведь украинцы и сейчас борются за право на свободу. Что следует знать об этом дне?

Украина обрела свою независимость 24 августа 1991 года. В этот день Верховная рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря этого года граждане подтвердили такой выбор на всеукраинском референдуме. Сейчас Украина снова отстаивает свою независимость в войне, начатой Россией. Каждый день погибают лучшие сыновья и дочери Украины. Поэтому будем доносить и помогать Вооруженным Силам Украины, чтобы приблизить нашу победу. А 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления ко Дню Независимости Украины.

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Следует помнить, что Украина существует как независимое государство не с 1991 года, а имеет многолетнюю историю. Первой формой была Киевская Русь, считавшаяся одним из самых крепких государств в Восточной Европе в IX—XIII веке. Впоследствии государство "Украина" существовало под видом Галицко-Волынского княжества, Украинского казацкого государства, Украинской Народной Республики. Также помним о существовании Западноукраинской Народной Республики, Государства гетмана Павла Скоропадского и Карпатской Украины.

Поздравления с Днем Независимости Украины: картинки



С Днем Независимости Украины / Фото с ютуба



День Независимости Украины 2023 / Фото из фейсбука



С Днем Независимости Украины / Фото Krainau



День Независимости Украины 2023 / Фото из фейсбука



С Днем Независимости Украины / Фото "Телеграф"



День Независимости Украины 2023 / Фото из фейсбука



С Днем Независимости Украины / Фото Pryvitannya.com



День Независимости Украины 2023 / Фото "Максимум"



С Днем Независимости Украины / Фото из фейсбука