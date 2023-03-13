День ангела Марины: хорошие слова в прозе и стихах для именинниц

13 марта следует поздравить Марин с именинами, ведь они празднуют свой День ангела. Имя имеет древнее происхождение и стало известно в Украине с приходом христианства. В церковном календаре в этот день чтят память великомученицы Марии Берийской.

В переводе с латинского языка Марина означает "морская". Свои именины женщины с таким именем отмечают трижды в год: 13 марта, 30 июля и 24 августа, пишет 24 Канал.

К теме День ангела Тараса: поздравления в прозе и стихах для самых родных

Хорошие поздравления с Днем ангела Марины – стихи

В день весенний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Марине помогает,

Ангел покровитель!

***

Хорошего такого дня,

Именины у Марины.

Прими от нас поздравления,

И искренние пожелания.

***

Дорогая Марина! С Днем ангела, солнце!

Пусть приоткроется в счастье окошко,

Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,

Пусть ангел в жизни тебя охраняет.



Поздравление с Днем ангела Марины в стихах / Фото Pinterest

***

Пусть ангел всегда тебя оберегает,

И во всем, всегда тебе помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Марина, будь счастлива!

***

Марина, верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цветы лучами золотыми.

И пусть в глазах твоих открытых

Безудержная молодость буя,

И пусть несет тебя по миру

Жизнь бурное течение.

И всегда Ангел-Хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

Прекрасные поздравления с Днем ангела Марины – проза

Дорогая Марина! Пусть не только в этот светлый день, но всегда в жизни чувствуется защита от небесного ангела. Поздравляю с именинами и желаю реализации всех твоих мечтаний!

***

Маринка, ты олицетворение счастья и мира, рядом с тобой так тепло и надежно! Я желаю, чтобы твоя безграничная любовь, доброта и уважение к близким возвращались сторицей. Оставайся лет до ста привлекательной, уверенной, самостоятельной и проницательной женщиной, которой все на свете открыто и видно, как на ладони!



Поздравление с днем ангела Марины в прозе / Фото Pinterest

***

От всего сердца поздравляю тебя, Марина, с Днем ангела! Желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброму нраву и прекрасным идеям, искренней любви! А также – больших надежд и ярких моментов счастья!

***

В твой День ангела, Марина, прими мои искренние поздравления и пожелания миру, добра, довольства и согласия. Желаю профессионального роста и личного счастья! И, конечно, мирного неба над головой!

***

Марина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой Ангел-телохранитель закрывает крылом от всех напастей, но не приучит только плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда могла разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и искреннюю любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть ангел научит тебя летать. Пусть твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!