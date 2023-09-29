Поздравление с Днем ангела Людмилы: трогательные слова в стихах и прозе

День ангела Людмилы отмечают 29 сентября. Это имя происходит из старославянского и означает "милая людям". Поздравьте сегодня именинниц трогательными словами.

В этот день церковь чествует блаженнейшую Людмилу, которая жила в Чехии. Она святая покровительница всех тех, кто имеет это имя. 24 Канал по случаю праздника собрал поздравления для именинников.

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Поздравления с Днем ангела в стихах

Людмила, лучшая на Земле,

Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!

Обходят пусть тебя жалости.

А душа наполнится любовью.



Радости, тепла, счастливых лет,

Защиты Господней, святого.

Добрым будет пусть для тебя мир,

Самого лучшего всего!

***

Ты, Людмила, наше чудо,

В мире лучше нет.

Добрая ты и благородная,

И красивая и милая.

С именинами поздравляем,

И желаем в этот день:

Будь любима и счастлива,

Хороших шлем тебе песен!

***

Пусть под крыльями своими

твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

и судьбу добрую пусть пошлет.

***

Сегодня праздник твой, Людмила,

И пожелаю я от сердца,

Чтобы судьба тебя любила

И открыла к счастью дверцу!

Очаровательной улыбкой

Чтобы все годы ты сияла,

И золотая чудо-рыбка

Твои желания исполняла!

***

Тебе сейчас желаю, Люда,

Большого счастья и любви,

Поверь же в сказочное чудо,

Чтобы все мечты сбылись твои!

Хорошо желаю и достатка,

Здоровье крепкого, успеха,

А чтобы жилось легко и сладко,

Желаю радости и смеха!



День ангела Людмилы / Фото ТСН

Поздравление с Днем ангела в прозе

Дорогая Людмила, поздравляю с Днем Ангела! Желаю счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. От всего сердца желаю тебе осуществления всех желаний и удачи во всех начинаниях.

***

Желаю тебе, Людмила, идти к своей цели с легкостью, преодолевая препятствия. Оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

***

Людочка, сердечно тебя поздравляю. Желаю быть всегда на высоте, добиваться больших целей и верного успеха, желаю вечной любви сердца, отзывчивости души и изобилия жизни, желаю хорошего здоровья, отличного настроения и счастливых памятных моментов.

***

Пусть все твои цели, Людмила, достигаются легко и просто, словно по волшебству сказочной палочки. Я желаю тебе быть всегда в центре внимания, чтобы светиться счастьем, как яркая звезда.

***

Ты людям милая, потому и имя твое – Людмила. Ты Богом сохранена, потому и быть тебе в жизни счастлива. Ты сердцем добра, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и всеми нами любимой. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять образы сзади, гордо и красиво идти только вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила!