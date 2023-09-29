В этот день церковь чествует блаженнейшую Людмилу, которая жила в Чехии. Она святая покровительница всех тех, кто имеет это имя. 24 Канал по случаю праздника собрал поздравления для именинников.
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Поздравления с Днем ангела в стихах
Людмила, лучшая на Земле,
Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!
Обходят пусть тебя жалости.
А душа наполнится любовью.
Радости, тепла, счастливых лет,
Защиты Господней, святого.
Добрым будет пусть для тебя мир,
Самого лучшего всего!
***
Ты, Людмила, наше чудо,
В мире лучше нет.
Добрая ты и благородная,
И красивая и милая.
С именинами поздравляем,
И желаем в этот день:
Будь любима и счастлива,
Хороших шлем тебе песен!
***
Пусть под крыльями своими
твой ангел хранит тебя,
Дарит только приятные мгновения,
и судьбу добрую пусть пошлет.
***
Сегодня праздник твой, Людмила,
И пожелаю я от сердца,
Чтобы судьба тебя любила
И открыла к счастью дверцу!
Очаровательной улыбкой
Чтобы все годы ты сияла,
И золотая чудо-рыбка
Твои желания исполняла!
***
Тебе сейчас желаю, Люда,
Большого счастья и любви,
Поверь же в сказочное чудо,
Чтобы все мечты сбылись твои!
Хорошо желаю и достатка,
Здоровье крепкого, успеха,
А чтобы жилось легко и сладко,
Желаю радости и смеха!
День ангела Людмилы / Фото ТСН
Поздравление с Днем ангела в прозе
Дорогая Людмила, поздравляю с Днем Ангела! Желаю счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. От всего сердца желаю тебе осуществления всех желаний и удачи во всех начинаниях.
***
Желаю тебе, Людмила, идти к своей цели с легкостью, преодолевая препятствия. Оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.
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Людочка, сердечно тебя поздравляю. Желаю быть всегда на высоте, добиваться больших целей и верного успеха, желаю вечной любви сердца, отзывчивости души и изобилия жизни, желаю хорошего здоровья, отличного настроения и счастливых памятных моментов.
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Пусть все твои цели, Людмила, достигаются легко и просто, словно по волшебству сказочной палочки. Я желаю тебе быть всегда в центре внимания, чтобы светиться счастьем, как яркая звезда.
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Ты людям милая, потому и имя твое – Людмила. Ты Богом сохранена, потому и быть тебе в жизни счастлива. Ты сердцем добра, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и всеми нами любимой. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять образы сзади, гордо и красиво идти только вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила!