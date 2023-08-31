Поздравляем с Днем знаний: красивые открытки и картинки с праздником
31 августа 2023, 21:00Читати новину українською
1 сентября – замечательный праздник, запоминающийся надолго. Ведь оно символизирует начало нового учебного года, получение новых знаний и общение со сверстниками.
Обычно в этот день на школьном дворе собираются ученики, учителя и родители, где проходит торжественная часть – речи учителей, выступления с песнями и стихами. Впрочем, во многих городах этого не будет, ведь дети учатся онлайн из-за войны, развязанной Россией против Украины. Чтобы подбодрить деток, поздравим их красивыми картинками, собранными 24 Каналом.
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Картинки-поздравления с Днем знаний
День знаний / Фото из фейсбука
С Днем знаний / Фото "Телеграф"