Поздравляем с Днем знаний: красивые открытки и картинки с праздником

1 сентября – замечательный праздник, запоминающийся надолго. Ведь оно символизирует начало нового учебного года, получение новых знаний и общение со сверстниками.

Обычно в этот день на школьном дворе собираются ученики, учителя и родители, где проходит торжественная часть – речи учителей, выступления с песнями и стихами. Впрочем, во многих городах этого не будет, ведь дети учатся онлайн из-за войны, развязанной Россией против Украины. Чтобы подбодрить деток, поздравим их красивыми картинками, собранными 24 Каналом.

Полезно знать Будут ли дополнительные выходные в сентябре: какие праздники будут отмечать украинцы

Картинки-поздравления с Днем знаний



День знаний / Фото Pinterest



День знаний / Фото Pinterest



С 1 сентября / Фото с ютуба



С Днем знаний / Фото Dosvit



День знаний / Фото из фейсбука



С Днем знаний / Фото "Телеграф"



С 1 сентября / Фото Pinterest