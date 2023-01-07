Рождественские поздравления: оригинальные поздравления перед Колядой для детей и взрослых
7 января украинцы отмечают замечательный светлый праздник – Рождество Христово. На Рождество в Украине принято не только колядовать, но и поздравлять – то есть торжественно поздравлять хозяев с рождественскими праздниками. Поздравления должны знать и дети и взрослые.
Украинское народное творчество всегда было богатым различными поздравительными формулами и изречениями. Мы подготовили небольшую подборку разнообразных рождественских поздравлений для взрослых и детей, которые легко запомнить, отмечает 24 канал.
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Поздравления на Рождество для взрослых
Різдвяна нічка особлива:
Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим,
хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим,
на щастя-долю у ваш дім,
надія й віра і все краще,
хай будуть оберегом в нім!
Христос рождається!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
***
Радість нині у кожній родині –
Ми святкуємо Різдво в Україні,
Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові –
Всіх зі святом! Будьте здорові!
***
Різдвяна нічка особлива:
Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим,
хай сяє зіронька в імлі!
Поздравление перед Колядой – стихи-поздравления для детей и взрослых / Фото "Львов – город вдохновения"
Нехай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у вашу хату
усмішок, радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
"Божий син родився!" –
Усіх сповіщала.
***
Вінчую Вас з Різдвом Христовим!
Щоб пройшли весело свята,
Щоб сім’я була багата,
Щоб весела була коляда,
Щастя й радість принесла.
Щоб Ісус маленький, що родився нині,
Приніс щастя, радість всій вашій родині.
Хай вашу хату все зло оминає,
Живіть в мирі й злагоді.
Христос ся рождає!
Рождественские поздравления для детей и взрослых / Фото "УНИАН"
Поздравления на Рождество для детей
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
***
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах Ангелик ходить.
Із Різдвом вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
***
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок,
Я прийшов до Вас до хати
Маленького Ісусика привітати!!
Христос ся рождає!
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
Поздравление на Рождество – пожелание мира и добра украинцам / Фото из открытых источников
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові
***
Різдвяна нічка особлива:
Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим,
хай сяє зіронька в імлі!
***
Ісусику любий, до тебе молюся,
Маленьке дитятко, до тебе горнуся!
В Тобі наша радість, послухай моління,
Ти світу надія на людське спасіння.
Вклоняюсь низенько небесній Дитині,
Христос ся рождає по всій Україні!