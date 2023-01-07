Украинское народное творчество всегда было богатым различными поздравительными формулами и изречениями. Мы подготовили небольшую подборку разнообразных рождественских поздравлений для взрослых и детей, которые легко запомнить, отмечает 24 канал.

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Поздравления на Рождество для взрослых

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим,

на щастя-долю у ваш дім,

надія й віра і все краще,

хай будуть оберегом в нім!

Христос рождається!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Радість нині у кожній родині –

Ми святкуємо Різдво в Україні,

Тож у Києві, Луцьку, Полтаві,

У Донецьку, Одесі, Сваляві,

В Сімферополі, Харкові, Львові –

Всіх зі святом! Будьте здорові!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

Поздравление перед Колядой – стихи-поздравления для детей и взрослых / Фото "Львов – город вдохновения"

Нехай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!" –

Усіх сповіщала.

***

Вінчую Вас з Різдвом Христовим!

Щоб пройшли весело свята,

Щоб сім’я була багата,

Щоб весела була коляда,

Щастя й радість принесла.

Щоб Ісус маленький, що родився нині,

Приніс щастя, радість всій вашій родині.

Хай вашу хату все зло оминає,

Живіть в мирі й злагоді.

Христос ся рождає!

Рождественские поздравления для детей и взрослых / Фото "УНИАН"

Поздравления на Рождество для детей

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся рождає!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

Поздравление на Рождество – пожелание мира и добра украинцам / Фото из открытых источников

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Ісусику любий, до тебе молюся,

Маленьке дитятко, до тебе горнуся!

В Тобі наша радість, послухай моління,

Ти світу надія на людське спасіння.

Вклоняюсь низенько небесній Дитині,

Христос ся рождає по всій Україні!