С Днем Национальной полиции: красивые картинки-поздравления для украинских правоохранителей

4 июля 2023, 06:04
Читати новину українською

День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля. В этот день мы благодарим за службу полицейских, которые обеспечивают правопорядок и безопасность граждан в Украине.

Национальная полиция Украины является основным правоохранительным органом страны. Она выполняет множество функций. В частности, предотвращение преступлений, расследование правонарушений, обеспечение общественной безопасности, контроль дорожного движения. 24 Канал собрал самые теплые поздравления в картинках с Днем Национальной полиции Украины.

Это интересно История Дня Конституции Украины: как принимали главный закон государства

Картинки-поздравления с Днем Национальной полиции Украины


С Днем национальной полиции / Фото МСТГ


С Днем Национальной полиции / Фото ТМР


С Днем правоохранителей / Фото РМР


С Днем правоохранителей / Фото Amazing Ukraine


С Днем правоохранителей / Фото РРГА


С Днем правоохранителей / Фото ЧРГА


С Днем правоохранителей / Фото МСР


С Днем стражей порядка / Фото Полиция Луганщины

Автор: Вікторія Козар