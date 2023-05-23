С Днем морской пехоты Украины: лучшие поздравления в картинках
День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая. Этим днем отмечают создание морского пехотного корпуса в Украине. Этот праздник является символом гордости за военных моряков, прилагающих большие усилия для защиты интересов Украины на море. Мы собрали самые красивые картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины.
Морская пехота является одной из составляющих Военно-Морских Сил и выполняет важные задачи по безопасности на море и защите морских границ страны. День морской пехоты Украины отмечается как правительственными учреждениями, так и общественными организациями. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины.
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Картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины
С Днем морской пехоты Украины / Фото ВМЛ им. Бескоровайного
С Днем морской пехоты Украины / Фото Amazing Ukraine
С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine
С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine
С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine
С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine
С Днем морской пехоты Украины / Фото Голос Украины
С Днем морской пехоты Украины / Фото Новости ветеранов