С Днем морской пехоты Украины: лучшие поздравления в картинках

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День морской пехоты Украины отмечается ежегодно 23 мая. Этим днем отмечают создание морского пехотного корпуса в Украине. Этот праздник является символом гордости за военных моряков, прилагающих большие усилия для защиты интересов Украины на море. Мы собрали самые красивые картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины.