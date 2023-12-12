Потап впервые заговорил о том, чем занимался в Испании с начала полномасштабного вторжения
Источник:Потап
Украинский рэпер Потап, недавно летавший в Дубаи, рассказал, что возвращается в Испанию. Певец поделился, чем он там занимается.
Еще раньше Потап и Настя Каменских летали в Майами, чтобы выпустить новую испаноязычную песню певицы "Tu y Yo". Также Настя должна была принять участие в одном из шоу.
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Потап рассказал, чем занимается в Испании
В своем инстаграме рэпер распространил несколько фотографий из аэропорта в Дубае. Он отметил, что плодотворно провел время в ОАЭ, имея множество дел. Также Потап отметил, что сейчас улетает в Испанию.
После продуктивного времени в Дубае, наполненного многочисленными деловыми встречами, видеосъемками, фотосессиями и рекламными кампаниями, я сейчас направляюсь в Испанию,
– написал он.
Певец написал, что ему удалось реализовать в Испании несколько проектов. В частности, в Барселоне и Мадриде, где, по словам рэпера, живет много украинцев.
Барселона и Мадрид – два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько значительных видео- и аудиопроектов как на внутреннем рынке, так и в Украине,
– рассказал артист.
По словам рэпера, с начала большой войны он помогает украинским военным. Потап написал, что ему удалось выслать 15 контейнеров для реабилитации защитников.
С начала войны мы уже отправили 15 контейнеров для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Также важно упомянуть и Валенсию, где проживает невероятно талантливое украинское сообщество. Мы единственными усилиями влияем на социум, меняем вектор восприятия украинцев в мире как трудолюбивых профессионалов и вместе идем к победе,
– добавил он.
Что известно о поездках Потапа
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Потап находился за границей, в том числе в Испании. Впервые на родину артист вернулся только в сентябре прошлого года. С тех пор он периодически снова ездит за границу.
- Например, в октябре Потапа и Настю заметили в аэропорту Варшавы. В сети распространили соответствующее фото. Певец отметил, что уехал только на несколько дней. Вместе с Каменскими они отправились в Испанию.
- Впоследствии рэпера увидели на вечеринке в Дубае в компании россиян. На видео он общался по-русски. Ролик опубликовала жена солиста российской группы "Руки вверх" Кирилла Туриченко – Дарья Тарасова. Они отдыхали в ресторане знаменитого шеф-повара.
- Сам артист назвал свои поездки за границу "рабочими". Он написал, что занимается "построением сложных бизнес-схем" и "мощным нетворкингом".