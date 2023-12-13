Посты на 2024 год: даты по новоюлианскому календарю

Для христиан пост – важный период в году. В это время люди отказываются от еды животного происхождения, молятся и очищаются духовно. Важно утолить все свои страсти и не грешить.

В период поста запрещается устраивать громкие гуляния и ссориться с людьми. Строгих правил следует соблюдать несколько раз в год. Ведь посты есть многодневные и однодневные. В 2023 году Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому поститься придется по-новому. Далее читайте, когда.

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Календарь постов на 2024 год

Великий пост

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая: начинается в понедельник, а заканчивается в субботу. Это самый длинный и строгий пост в году, который проходит перед Пасхой. В целом строгих правил нужно соблюдать в течение 48 дней.

В первый день поста разрешается употреблять только воду.

Во вторник, среду, четверг и пятницу – сухие продукты (овощи, фрукты, хлеб и соль),

В субботу и воскресенье – немного горячей еды и растительного масла.

На вторую и шестую неделю Великого поста церковь разрешает в понедельник, среду и пятницу добавлять в рацион сухую пищу; во вторник и четверг – теплые блюда без растительного масла; а в субботу на воскресенье – с маслом.

В последнюю неделю поста можно употреблять только сухую пищу во все дни, кроме пятницы.

На Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта) и Вербное воскресенье (проходит за неделю до Пасхи) можно есть рыбу. А в Лазареву субботу (накануне Вербного воскресенья) – еще и рыбную икру.

Успенский пост

Важно отметить, что. Он был должен начинаться после Пятидесятницы (23 июня), а заканчиваться в день Петра и Павла (29 июня). Новоюлианский календарь не позволяет соблюдать правила этого поста.

Успенский пост считается самым коротким и в 2024 году продлится с 1 по 14 августа. Однако в этот период также существуют строгие правила.

В понедельник, среду и пятницу верующим можно употреблять только сухую пищу.

Во вторник и четверг в рацион можно добавлять горячие блюда без масла, а на выходные – с растительным маслом.

В праздник Преображения Господня (6 августа) люди могут есть рыбу.

Рождественский пост

Рождественский пост – последний пост в году, который длится несколько дней (40). В 2024 он начнется 15 ноября, а закончится 24 декабря.

С 15 ноября по 6 декабря в понедельник христианам разрешается есть горячие блюда без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье – рыбу; а в среду и пятницу – сухую пищу.

В период с 7 по 19 декабря люди могут употреблять горячие блюда с маслом во вторник и четверг. Однако запрещается есть рыбу.

С 20 по 24 декабря церковь разрешает сухую пищу в понедельник, среду и пятницу, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла и с маслом – на выходные.

Однодневные посты 2024

Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) – 5 января .

. Сретение Господне – 2 февраля .

. Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта .

. Апостола Иоанна Богослова – 8 мая и 26 сентября .

. Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня .

. Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня .

. Преображение Господне – 6 августа .

. Успения Богородицы – 15 августа .

. Рождество Богородицы – 8 сентября.

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября .

. Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября .

. Святителя Николая – 6 декабря.

На Сочельник, который проходит на 24 декабря, люди готовят только постные блюда. На ведение в храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) и на День Святого Николая (6 декабря) можно добавлять в рацион рыбу.