Готовимся к Пасхе: как вернуть белье пожелтевшим тюлям

Хозяйки активно готовятся к Пасхе, поэтому пытаются успеть убрать дом и навести порядок. Если вы заметили, что ваш тюль достаточно пожелтел – рекомендуем вам воспользоваться нашими методами и отбелить его.

Наши гости всегда обращают внимание на тюль, поэтому мы понимаем, насколько каждой хозяйке важно, чтобы он был белоснежним, пишет 24 канал.

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Отбеливаем тюль в стиральной машинке

Стирка тюли должна быть деликатной и с минимальными оборотами барабана при отжиме. Чтобы на занавеске не было изломов – хорошо сложите ее перед стиркой. Для того чтобы тюль хорошо отстирался – добавьте специальное средство для стирки деликатных вещей. Чтобы постирать и отбелить тюль, необходимо выбирать режим стирки в автоматической машине при 40˚.

Для машинной стирки в магазинах вы найдете множество отбеливателей. На каждом средстве есть инструкция, при соблюдении которой пожелтевшая занавеска снова может стать белой.

Вешать тюль на окно лучше во влажном виде, ткань под своим весом разглаживается и очень быстро высыхает.



Полезные советы от пожелтевшего тюля / Фото из Домашний Блог

Отбеливаем тюль в домашних условиях

Крахмал

После того как ваш тюль отстирался в стиральной машинке – натрите ткань крахмалом, положите в тазик и залейте теплой водой. Замоченную занавеску оставьте на несколько часов. После этого извлеките ее из воды и дайте воде стечься (откручивать не нужно). Просушите тюль, при необходимости прогладьте и вешайте на окно.

Лимонная кислота

Еще один способ тоже очень прост. Подойдут тюли из любого материала. Возьмите 1 пакет лимонной кислоты и разведите его в 2-3 литрах теплой воды. Прополощите в растворе тюль, а затем высушите естественным образом.

Сода

Возьмите в одинаковых пропорциях (приблизительно по 100 г) соды и стирального порошка, растворите в воде и оставьте тюль помокнуть пол часа. Затем аккуратно постирайте.