Как правильно стирать ортопедические подушки, чтобы не испортить их

Ортопедические подушки – удобная и практичная вещь, за которой, как и за обычными подушками, нужно ухаживать. Как постирать подушку, состоящую из специфического наполнителя и как испортить вещь во время стирки - читайте в материале.

24 канал выяснил, как правильно почистить ортопедические подушки так, чтобы они не потеряли свои качества и остались целыми.

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Не стирайте без причины

Ортопедические подушки отличаются тем, что они не накапливают в себе пыль, удивительно от обычных и пуховых подушек. Структура ортопедической подушки обладает хорошей вентиляцией, поэтому в ней не остается много пыли и других остатков.

Лишний раз, чтобы освежить такую подушку, стирать ее не стоит. Лучшим вариантом избавиться от загрязнений будет использование обычной тряпки и моющего средства – много мочить ортопедическую подушку не нужно.

Как почистить ортопедическую подушку / Фото The Spruce

Как стирать ортопедические подушки с эффектом памяти

Подушки с эффектом памяти имеют в своем составе пенополиуретан, не очень хорошо реагирующий на резкие движения или постоянное видоизменение.

Такую гипоаллергенную подушку можно стирать вручную с температурой не более 40 градусов.

Как стирать подушки из холлофайбера

Стирать ортопедическую подушку из полиуретана в машинке категорически запрещено! Она может деформироваться, потерять свои эффекты и развалиться.

Как и подушки с эффектом памяти, вещи с холлофайбером нужно стирать исключительно вручную – эти подушки не терпят большой нагрузки на волокна. Стирать такие изделия нужно в температуре до 40 градусов.

Как сушить ортопедические подушки.

Сушить такой тип подушек нужно без применения механических сушилок – положите подушку на ровное место, где она может хорошо просохнуть или вынесите на свежий воздух. Механическая сушка может повредить подушку и испортить ее.