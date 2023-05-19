Последний звонок в украинских школах: картинки-поздравления с весенним праздником
26 мая украинские школьники отмечают праздник последнего звонка. Уже второй год этот день пройдет во время полномасштабной войны. Несмотря на все трудности, дети смогли завершить еще один учебный год.
В 2022 году из-за начала полномасштабной войны украинские школы перешли на дистанционное обучение. Тогда не было традиционных последних звонков, прощальных школьных вальсов. В этом году также нет пышных празднований, каждая школа самостоятельно решает, как будет отмечать окончание учебного года.
Смотрите также День вышиванки во время войны: происхождение и традиции украинского праздника
Последний звонок в школах Украины должен прозвучать 26 мая 2023, однако дату окончания обучения каждое учебное заведение выбирает самостоятельно. Некоторые школы успеют справиться со всеми задачами до 1 июня, а для некоторых школьников обучение будет продолжаться еще в начале лета.
Из-за российских террористов не все учащиеся могут закончить родную школу. Сотни учебных заведений разрушены, из-за войны многие украинские школьники сейчас учатся за границей. Уже второй год праздник последнего звонка чрезвычайно печален и трагичен для многих семей Украины.
Картинки-поздравления с Днем последнего звонка
Чтобы поддержать ваших одноклассников, друзей и коллег, 24 Канал подготовил подборку приятных картинок, которые вы можете отправить. Верим, что уже в следующем году отметим этот день под мирным небом, в победной Украине.
Последний звонок 2023: картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Последний звонок: поздравления для учителей и учащихся / Фото из открытых источников
Последний звонок 2023: поздравления в картинках / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Последним звонком / Фото v2.com.ua
Поздравления с Последним звонком в картинках / Фото из открытых источников