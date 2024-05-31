Последний звонок 2024: теплые слова и поздравления в картинках к праздничному дню
Во многих украинских школах сегодня, 31 мая, проходит праздник последнего звонка. Ученики прощаются с учителями и отправляются на каникулы. Для некоторых школьников звонок раздается в последний раз.
Уже в третий раз последний звонок проходит в условиях полномасштабной войны. Несмотря на это, для многих школьников и учителей этот день остается праздничным благодаря нашим защитникам. Поздравьте родных и близких с днем последнего звонка, пишет LifeStyle 24.
К слову С последним звонком, выпускники: подборка лучших поздравлений в картинках
Лучшие поздравления с последним звонком
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай озоветься.
Поздравление с последним звонком / Фото Рожновский лицей
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці врочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – умить
Понесе всіх життя, закружляє.
І з роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Минула чарівна пора – дитинство минуло,
Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,
Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!
Поздравление с последним звонком / Фото v24.com.ua
Как правило, в конце учебного года звенит последний звонок. Хотим поблагодарить учителей за их тяжелый труд и выразить уважение! Вы столько лет вкладываете частичку собственной души в каждого ученика, обучая и наставляя на правильный путь... Желаем вам крепкого здоровья и сил для больших свершений, пусть ваша работа приносит вам только радость и счастье.
***
В день Последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!
Поздравление с последним звонком / Фото "Це Вінниця, друже"
Искренне поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!
***
Школьные годы пролетели, как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!