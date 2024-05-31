Последний звонок 2024: теплые слова и поздравления в картинках к праздничному дню

Во многих украинских школах сегодня, 31 мая, проходит праздник последнего звонка. Ученики прощаются с учителями и отправляются на каникулы. Для некоторых школьников звонок раздается в последний раз.

Уже в третий раз последний звонок проходит в условиях полномасштабной войны. Несмотря на это, для многих школьников и учителей этот день остается праздничным благодаря нашим защитникам. Поздравьте родных и близких с днем последнего звонка, пишет LifeStyle 24.

К слову С последним звонком, выпускники: подборка лучших поздравлений в картинках

Лучшие поздравления с последним звонком

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озоветься.



Поздравление с последним звонком / Фото Рожновский лицей

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці врочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – умить

Понесе всіх життя, закружляє.

І з роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Минула чарівна пора – дитинство минуло,

Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,

Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!



Поздравление с последним звонком / Фото v24.com.ua

Как правило, в конце учебного года звенит последний звонок. Хотим поблагодарить учителей за их тяжелый труд и выразить уважение! Вы столько лет вкладываете частичку собственной души в каждого ученика, обучая и наставляя на правильный путь... Желаем вам крепкого здоровья и сил для больших свершений, пусть ваша работа приносит вам только радость и счастье.

***

В день Последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!



Поздравление с последним звонком / Фото "Це Вінниця, друже"

Искренне поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!

***

Школьные годы пролетели, как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!