Вже втретє останній дзвоник відбувається в умовах повномасштабної війни. Попри це, для багатьох школярів та вчителів цей день залишається святковим завдяки нашим захисникам. Привітайте рідних і близьких з днем останнього дзвоника, пише LifeStyle 24.

До слова З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках

Найкращі привітання з останнім дзвінком

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озоветься.



Привітання з останнім дзвоником / Фото Рожнівський ліцей

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці врочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – умить

Понесе всіх життя, закружляє.

І з роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Минула чарівна пора – дитинство минуло,

Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,

Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!



Привітання з останнім дзвоником / Фото v24.com.ua

Як правило, наприкінці навчального року дзвенить останній дзвінок. Хочемо подякувати вчителям за їхню важку працю і висловити повагу! Ви стільки років вкладаєте частинку власної душі у кожного учня, навчаючи й наставляючи на правильний шлях… Бажаємо вам міцного здоров'я і сил для великих звершень, нехай ваша робота приносить вам лише радість і щастя.

***

У день Останнього дзвоника хочемо подякувати нашим чудовим і добрим вчителям. Спасибі, дорогі, за вашу чуйність і розуміння, за ваше тепло і посмішки, за міцні знання і радість. Ми хочемо побажати вам великого успіху в усіх справах, обов'язково міцного здоров'я, великого ентузіазму, терпіння і поваги. До побачення, наші улюблені вчителі!



Привітання з останнім дзвоником / Фото "Це Вінниця, друже"

Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!

***

Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!