Вже втретє останній дзвоник відбувається в умовах повномасштабної війни. Попри це, для багатьох школярів та вчителів цей день залишається святковим завдяки нашим захисникам. Привітайте рідних і близьких з днем останнього дзвоника, пише LifeStyle 24.
До слова З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках
Найкращі привітання з останнім дзвінком
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай озоветься.
Привітання з останнім дзвоником / Фото Рожнівський ліцей
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці врочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – умить
Понесе всіх життя, закружляє.
І з роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Минула чарівна пора – дитинство минуло,
Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,
Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!
Привітання з останнім дзвоником / Фото v24.com.ua
Як правило, наприкінці навчального року дзвенить останній дзвінок. Хочемо подякувати вчителям за їхню важку працю і висловити повагу! Ви стільки років вкладаєте частинку власної душі у кожного учня, навчаючи й наставляючи на правильний шлях… Бажаємо вам міцного здоров'я і сил для великих звершень, нехай ваша робота приносить вам лише радість і щастя.
***
У день Останнього дзвоника хочемо подякувати нашим чудовим і добрим вчителям. Спасибі, дорогі, за вашу чуйність і розуміння, за ваше тепло і посмішки, за міцні знання і радість. Ми хочемо побажати вам великого успіху в усіх справах, обов'язково міцного здоров'я, великого ентузіазму, терпіння і поваги. До побачення, наші улюблені вчителі!
Привітання з останнім дзвоником / Фото "Це Вінниця, друже"
Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!
***
Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!