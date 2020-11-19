Дочь британского певца Криса де Бурга Розанна Дэвисон стала мамой впервые. После 14 выкидышей "Мисс мира 2003" родила близнецов-мальчиков.

Радостной новостью Розанна Дэвисон поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав первое фото с новорожденными детьми, сделанное в больничной палате. "Мисс Мира 2003" стала мамой близнецов.

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36-летняя модель и дочь известного певца Криса де Бурга родила двух мальчиков, которых назвала Хьюго и Оскар. На фотографии позирует и муж Розанны Уэсли Квирк. Отметим, что супруги воспитывают годовалую дочь Софию, которую родила суррогатная мать.

Мы стали семьей из пяти человек. Все наши мечты сбываются,

– написала Розанна Дэвисон под фото.

Родить самостоятельно действительно было мечтой победительницы конкурса красоты, сообщает издание Express. Ведь перед тем Розанна пережила 14 выкидышей. Врачи утверждали, что она никогда не сможет родить ребенка, несмотря на длительный курс лечения. По их словам, у модели была проблема с иммунной системой, которая отвергала эмбрионы. Впрочем, Дэвисон смогла забеременеть естественным путем и родить ребенка, что медики расценивают как чудо.

Стоит отметить, что Розанна Дэвисон – дочь британского певца Криса де Бурга. В 2003 году она стала обладательницей титулов "Мисс Ирландия" и "Мисс Мира". В 2014 году звезда вышла замуж за бойфренда Уэсли Квирка. Сейчас работает моделью.